7 حقائق تؤكد ريادة دبي السياحية عالمياً في 2023

المصدر: أبوظبي - وام

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واصلت دبي ريادتها السياحية، خلال العام الحالي، عبر 7 حقائق وأرقام رصدتها مؤسسات رسمية محلياً وعالمياً، وأكدت فيها الإنجازات العديدة للإمارة.

أول هذه الحقائق «أرقام الزوار»، حيث استقبلت دبي 4.67 ملايين زائر دولي، خلال الربع الأول 2023، مقارنة بـ 3.97 ملايين خلال الفترة نفسها من 2022، بزيادة نسبتها 17% على أساس سنوي، ضمن أفضل أداء ربع سنوي للمدينة، منذ جائحة «كورونا»، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

الحقيقة الثانية هي «أفضل وجهة»، حيث تُوجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر»، أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كونها إحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، ويؤكد المضي بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق أحد الأهداف الطموحة، التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 في ما يتعلق بجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كذلك تأكيد مكانتها كونها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

أما الحقيقة الثالثة فهي «إنفاق المسافرين»، حيث توقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يستمر إنفاق المسافرين الدوليين في دبي قوياً على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث سيقفز بمقدار 50 مليار درهم، وأشار المجلس إلى أن دبي كانت من أعلى المدن، من حيث إنفاق المسافرين الدوليين في 2022، بـواقع 29.42 مليار دولار، متوقعاً أن تكون دبي ثالث أكبر مدينة للإنفاق السياحي في 2032 بقيمة 42.98 مليار دولار (158 مليار درهم)، بعد هونغ كونغ (52 مليار دولار)، وماكاو (43.1 مليار دولار).

فنادق

واستعرضت المؤسسات الحقيقة الرابعة وهي «الأكثر طلباً»، حيث حلت دبي في المركز الأول كونها أكثر وجهة دولية في العالم طلباً على الإقامات الفندقية السياحية، خلال ديسمبر الماضي، بالتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية، وفقاً لبيانات محرك البحث العالمي «جوجل»، استناداً إلى عدد مرات البحث، وتفوقت الإمارة في مؤشر البحث عن إقامات فندقية على وجهات، مثل باريس ولندن ونيويورك ولاس فيغاس وامستردام وطوكيو وغيرها، وبحسب بيانات «مؤشرات السفر»، التابعة لمحرك البحث العالمي، سجلت الإمارة مستويات أداء قوية ضمن قائمة أفضل الوجهات عالمياً، والمدن الأعلى طلباً طوال العام الماضي.

أما الحقيقة الخامسة فهي «معدلات الإشغال»، حيث كشفت مؤسسة «إس تي آر» البريطانية، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، أن السوق الفندقية في الإمارات تصدرت أسواق العالم، وحلت في المركز الأول من حيث معدلات الإشغال الفندقي، بعد أن وصلت إلى 91.8%، خلال الأسبوع الذي بدأ من 17 حتى 23 فبراير الماضي، في أعلى مستوى أسبوعي لها خلال السنوات الأربع الماضية. وذكرت أن السوق الإماراتية سجلت مستويات طلب قوية، بالتزامن مع فعاليات النسخة الـ 28 من معرض الخليج للأغذية «جلفود»، وهو أكبر حدث سنوي للغذاء في العالم، إضافة إلى معرض «الدفاع الدولي آيدكس»، ومعرض «الدفاع البحري نافدكس».

استثمار

وجاء «الاستثمار الأجنبي» بمثابة الحقيقة السادسة، ففي فبراير الماضي، تصدرت دبي مدن العالم في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي استقطبتها في قطاع السياحة والفنادق على مدار 2022، بحسب الأرقام الصادرة عن قاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر «إف دي آي ماركتس»، حيث أفادت البيانات بأن دبي استقطبت العام الماضي 16 مشروعاً ممولاً بالكامل عن طريق الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة والفنادق، وهو أكبر رقم على مستوى مدن العالم في هذه الفئة من المشروعات بالقطاع في 2022. ونوهت البيانات بأن الرقم هو الأعلى على مستوى مدن العالم كافة أيضاً منذ 2019، وهو العام الذي سبق تفشي جائحة «كوفيد 19» في العالم.

أما الحقيقة السابعة فهي «مطار دبي»، ففي أبريل الماضي كشف التقرير السنوي للمجلس العالمي للمطارات أن مطار دبي الدولي حافظ على مركزه الأول كونه أكبر مطار في العالم، من حيث أعداد المسافرين الدوليين خلال 2022، وذلك للعام التاسع على التوالي.

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