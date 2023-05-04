عقد شراكة بين طيران الإمارات وهيئة البحرين للسياحة والمعارض

المصدر: البيان

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عقدت طيران الإمارات وهيئة البحرين للسياحة والمعارض شراكة لتعزيز عدد السياح الوافدين إلى البحرين، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم في اليوم الأخير من معرض سوق السفر العربي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين ورئيسة مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.

وحضر التوقيع الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشؤون الدولية، وعادل الغيث نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وأواسط آسيا، وريما المرزوقي مديرة طيران الإمارات في البحرين، والآنسة سالي صدقي رئيس التسويق السياحي بهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وقالت فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة في مملكة البحرين، إن هذه الشراكة الطموحة مع طيران الإمارات تفتح باباً واسعاً لاستقطاب المزيد من السياح والزوار لمملكة البحرين عبر هذا الناقل الجوي العالمي، مؤكدةً استعداد قطاع السياحة والضيافة في البحرين للترحيب بهؤلاء الزوار والسياح أفرادا وعائلات وتلبية مختلف تطلعاتهم.

وفي تصريح لها، أشارت الوزيرة الصيرفي إلى أن هذه الشراكة تعكس أيضاً الحرص المشترك على تعزيز مختلف مسارات التعاون السياحي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتمثل خطوة مهمة على أرض الواقع لترجمة هذا التعاون، وبما يحقق مصلحة مشتركة للقطاع السياحي في البلدين الشقيقين.

من جانبه، قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في طيران الإمارات: "يسرنا العمل مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتعزيز السياحة في المملكة، وبفضل حضورنا القوي في البحرين وشبكتنا العالمية التي تغطي أكثر من 140 وجهة للركاب فإننا في وضع متميز لدعم تطوير قطاع السياحة في المملكة بشكل أكبر".

وأكد كاظم أن توقيع مذكرة التفاهم هو شهادة على التزام طيران الإمارات تجاه مملكة البحرين، وأن الناقلة تفتخر بخدمة المملكة وتطوير عملياتها فيها لأكثر من 23 عاماً.

كما نوه بالعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والتفاهم المتبادل بينهما، وأعرب عن ثقته في مواصلة تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وتستكشف طيران الإمارات وهيئة البحرين للسياحة والمعارض الفرص لتوسيع جاذبية المملكة في الأسواق الرئيسية مثل اليابان وكوريا وإسبانيا والمجر وبولندا، إضافة إلى زيادة وعى السائحين بجاذبية المملكة كمكان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع القصيرة لوجود العديد من المعالم السياحية المثيرة لاهتمام المسافرين القادمين من إسرائيل والإمارات.

وتهدف طيران الإمارات إلى دعم استراتيجية مملكة البحرين (2022-2026) لقطاع السياحة التي تهدف إلى اجتذاب 14.1 مليون سائح بحلول عام 2026.

وقام ما يقرب من 9.9 ملايين سائح بزيارة البحرين في عام 2022، مع توقعات للمزيد من النمو هذا العام.

وسيقوم كل من طيران الإمارات وهيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون في مجموعة مختلفة من الجهود التسويقية المشتركة التي تشمل العروض الترويجية والحملات السياحية، وتنظيم رحلات تعريفية، وغيرها من الأنشطة.

وتخدم طيران الإمارات حاليا البحرين بـ21 رحلة أسبوعية على متن طائراتها من طراز بوينج 777، ما يوفر جداول زمنية مريحة للمسافرين الذين يتطلعون إلى السفر إلى البحرين عبر دبي.

مملكة البحرين لديها أيضاً العديد من عوامل الجذب المختلفة لتلبية عدد لا يحصى من اهتمامات السائحين، وتفتخر البحرين بوجود تشكيلة متنوعة من خيارات الإقامة، بدءًا من المنشآت الفاخرة ذات الخمس نجوم وصولاً إلى الفنادق الصغيرة ميسورة التكلفة والمنتجعات.

كما يمكن لعشاق الرياضة الاستمتاع بمجموعة متنوعة من رياضات السيارات في حلبة البحرين الدولية، أو الاسترخاء في أحد الشواطئ الخلابة العديدة في جميع أنحاء المملكة، كما يمكن لهواة التاريخ استكشاف تاريخ المملكة الغني الذي يضم آثار الحضارات القديمة التي يعود تاريخها إلى 5000 عام.

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