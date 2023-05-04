المشاركون في «سوق السفر العربي»: دبي مدينة السعادة العالمية وأرض الفرص

المصدر: دبي – البيان، وام

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أعرب ممثلو الأجنحة والشركات المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023، مع ختام اليوم الرابع لفعاليات الدورة الثلاثين، والتي استمرت لأربعة أيام، عن اعتزازهم بمشاركتهم تجارب بلادهم ومنتجاتها السياحية، بهدف جذب الجمهور عن طريق ذلك المعرض العالمي الذي يعقد في دبي، مؤكدين أن إمارة دبي "هي حقاً مدينة السعادة العالمية ومدينة الفرص".

وبمشاركة ما يزيد على 2000 جهة عارضة من أكثر من 150 دولة في مركز دبي التجاري العالمي، أكد ممثلو الأجنحة المشاركة أن الإمارات استطاعت الترويج لها عن طريق المعارض الضخمة التي تُقام على أرضها، وأضافوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنهم تعلموا الكثير من الدروس المستفادة في دبي خاصة في قطاع السياحة والسفر وما يعكسه شعار المعرض من إدراك دولة الإمارات ودبي لقيمة الاستدامة بجانب راحة وسعادة زوارها.

من جابنه اعتبر دانييل روسادو بايون مدير هيئة السياحة الإسبانية بمنطقة الخليج، أن دولة الإمارات وخاصة مدينة دبي من الأسواق الهامة لإسبانيا حيث أن المكتب الإقليمي لهم يروج للمنتج الإسباني لدول منطقة الخليج، لما تتميز بلاده بعلاقات قوية مع وكالات السياحة ومشغلي شركات الطيران في المنطقة وفرص سياحية واعدة بينها وبين إسبانيا.

ووصف "روسادو" دبي بأنها مدينة نابضة بالحياة ونشطة للغاية ، وتتقدم إلى الأمام دوماً، وهي المكان المناسب في منطقة الشرق الأوسط لعقد الأعمال التجارية بجانب الترفيه والاستمتاع بالحياة، مشيراً إلى أن بلاده تعتمد على مؤشرات محددة فيما يخص موضوع الاستدامة في جميع عملياتها فيما يخص قطاع السياحة وفق خطط محددة لعام 2023 تحت شعار " كن مستدامًا من أجل أن تكون جذابًا".

اعتزاز

فيما، أشادت يمينة سوفو مديرة مكتب العلاقات العامة لمنطقة الخليج بهيئة السياحة الألمانية، بمعرض سوق السفر العربي المقام في دبي، معربة عن اعتزازها بمشاركة بلادها لما يقرب من 16 عاماً بالمعرض، حيث فرصة هامة لمقابلة الشركاء وتقديم المنتج الألماني الخاص بالسياحة والتواصل البناء في المجالات المختلفة مع دول العالم من أجل الترحيب بالضيوف في ألمانيا.

وأشارت "سوفو" إلى مشاركة 20 جهة وشركة سياحية تحت مظلة الجناح الألماني الذي يتكون من منطقتين منصة لألمانيا وآخرى لميونيخ ، كما أن السياحة العلاجية تعد قطاع رئيسي لاقتصاد بلادها حيث تمكنوا فيه من تصدر القوائم العالمية من الازدهار والتفوق، مؤكدة على مكانة دبي كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ودور الشركاء في القطاع الخاص في تحقيق إنجازات نوعية في القطاع السياحي وغيره من القطاعات وتنمية هذا الدور وزيادة مساحته وأثره الإيجابي.

وقالت: "دول العالم تأتي إلى دبي من أجل عرض خدماتها ومنتجاتها وألمانيا نابضة بالحياة ومليئة بفرص متنوعة ولدينا تاريخ طويل من الصداقة والتعاون في مجال السياحة مع دولة الإمارات فهناك السياحة العلاجية، استقبلنا 400 ألف زائر خليجي خلال 2022، بمعدل أكثر من 1.1 مليون ليلة إقامة في ألمانيا من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وهذا يمثل انتعاشًا بنسبة 70? حتى 2019 ، وأنا متفائل جدًا لهذا العام أعتقد أننا سنصل إلى نمواً بنسبة 85".

زخم

وأكد محمد الوكيل مدير مبيعات مجموعة إشراق للضيافة أن المعرض لم يشهد من قبل مثل هذا الزخم، من حيث عدد الزوار أو الشركات العارضة، معتبراً أن المعرض هو شهادة لعودة السياحة للحياة في الشرق الأوسط، بل والعالم، بعدما تعرضت السياحة العالمية لهزة كبيرة خلال فترة جائحة كورونا.

وأكد الوكيل أن دبي باتت بوابة لنهضة السياحة في العالم من خلال معرض سوق السفر العربي 2023، وقال: "قابلنا العديد من الشركات وعقدنا اجتماعات مفيدة بشكل كبير لمجموعتنا، ونجحنا في عقد صفقات وعقود لم يكن من السهل الوصول إليها لولا المعرض، وما اتاحه لنا من فرصة لعرض أنشطتنا السياحية وفنادقنا".

وأثنى جورجي لويس تيلاز مسؤول الجناح المكسيكي في سوق السفر العربي 2023، على فعاليات وبرامج المعرض الدولي المقام على أرض دولة الإمارات خاصة وأن دبي هي مدينة عالمية للسياحة والسعادة والأعمال والترفيه، لافتاً إلى أنها فرصة مناسبة للشركات المكسيكية لتقديم منتجها السياحي لدول العالم.

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