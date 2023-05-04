سوق دبي الحرة.. «الأفضل في الشرق الأوسط» للعام الـ 22 على التوالي

المصدر: دبي - البيان

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واصلت سوق دبي الحرة حصدها أرفع الجوائز العالمية مع إضافة إنجاز آخر إلى سجلها بحصولها على جائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ 22 على التوالي، خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست»، أُقيم في فندق بلازو فيرساتش بدبي مؤخراً.

نالت السوق الحرة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الـ 40 لتأسيسها، بالمركز الأول وفق تصويت القراء الذي أجرته مجلة بزنس ترافلر ميدل إيست عبر الإنترنت في فئة الأسواق الحرة، بالرغم من المنافسة القوية من أسواق حرة أخرى كانت مرشحة للفوز بالجائزة.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: "إنجاز آخر تضيفه سوق دبي الحرة إلى سجلها الحافل، وتكريم نحظى به سنوياً منذ عام 2002، ويأتي تتويجاً للعمل الجاد والجهود الدؤوبة لفريق عمل سوق دبي الحرة، وبهذه المناسبة أتوجه بخالص الشكر والامتنان لرئيس مجلس الإدارة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على دعمه الدائم لمؤسستنا، وأشكر جميع من يدعمنا ويصوت لنا سنوياً".

تُكرم «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست» التي تنظمها "موتيفيت للنشر" بالتعاون مع "باناسيا للنشر"، أفضل الممارسات في 40 فئة، بما فيها ثلاث فئات رئيسية تشمل شركات الطيران، والمطارات، والفنادق، إضافة إلى جائزة «إنجاز العمر» المميزة.

تسلم الجائزة راميش سيدامبي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي الحرة إلى جانب صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة، وشينيد السباعي، نائب أول الرئيس-التسويق، وذلك من آيان فيرسيرفيس، المدير التنفيذي الشريك ورئيس تحرير "مجموعة"موتيفيت للنشر".

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