دبي غيّرت معايير أسواق المطارات في العالم

المصدر: دبي - وام

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قال كولم ماكلوغلين نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، إن سوق دبي الحرة قد غيّرت من معايير البيع بالتجزئة في المطارات على مستوى العالم، وساعدت على تعزيز سمعة دبي كوجهة سياحية دولية رائدة.

واستعرض ماكلوغلين، خلال جلسة عقدت أمس بالمسرح العالمي في سوق السفر العربي، أبرز الأحداث التي مرت منذ أربعة عقود وهو على رأس هرم سوق دبي الحرة مشاركاً معها خطط السوق المستقبلية.

وتُعد سوق دبي الحرة واحدة من أكبر المساحات المعفاة من الرسوم الجمركية في العالم، وتغطي مساحة تجزئة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مربع عبر مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت سوق دبي الحرة في رفع مكانة إمارة دبي من خلال الترويج للأحداث الدولية رفيعة المستوى مثل: بطولة سوق دبي الحرة للتنس وبطولة سوق دبي الحرة إيرلندا المفتوحة، والتي تحقق أكثر من مليار دولار لدبي من النقل التلفزيوني.

وأشار ماكلوغلين، إلى أنه على مدى السنوات الأربعين الماضية، أصبح من المهم بشكل متزايد أن تكون الرحلة بأكملها ممتعة للمسافر، حيث يتم قضاء جزء رئيسي من هذه الرحلة في المطارات، لذا قامت سوق دبي الحرة بتطوير مفهوم المطارات من كونها مساحات مخصصة للجلوس والانتظار فقط إلى أماكن ترفيهية يمكن للمسافرين التسوق فيها.

وتركز سوق دبي الحرة بشكل متزايد على مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة في السنوات المقبلة تماشياً مع شعار سوق السفر العربي 2023 «العمل نحو الوصول إلى صافي الصفر»، كما تم منح ماكلوغلين جائزة لؤلؤة سوق السفر العربي (ATM Pearl)، وهي جائزة مرموقة تم إطلاقها خصيصاً احتفالاً بالنسخة الثلاثين من الحدث.

ويعقد معرض سوق السفر العربي بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.

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