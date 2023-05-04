«روتانا» تنافس في المملكة المتحدة بفندقين

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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أكدت شيخة النويس، نائب الرئيس في إدارة علاقات الملّاك في «شركة روتانا لإدارة الفنادق» أن الشركة تعتزم التوسع في محفظتها الفندقية لتصل إلى 28 ألف غرفة بحلول العام 2030، وبدأت مسيرة المنافسة في سوق المملكة المتحدة الفندقي عبر افتتاحها فندقي سنترو نيو مالدن وسنترو كينغستون الجديدين.

وقالت النويس في تصريحات للصحفيين على هامش معرض سوق السفر العربي، إن الإمارات تشكل سوقاً رئيسية بالنسبة لمجموعة روتانا، ورغم طموحاتنا التوسعية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن التوسع في المملكة المتحدة وباقي الأسواق الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا يعتمد على وجود فرص جديدة.

وأضافت النويس أن فنادق روتانا سجلت إشغالات وصلت في المتوسط إلى 80% خلال العام الماضي مرتفعة في العام 2021 بنحو 80%، فيما وصلت الإشغالات منذ بداية العام الجاري إلى نحو 72%، في ظل التوقعات بأن ترتفع هذه النسبة خاصة في السوق الإماراتي في ظل زيادة الزخم السياحي وتوسع الناقلات الوطنية.

وقالت، إن روتانا تدير حالياً 73 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدّم خدماتها لأكثر من 6 ملايين نزيل سنوياً.

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