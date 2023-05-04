شرطة دبي تستعرض أحدث ما وصلت إليه في سوق السفر

المصدر: دبي - البيان

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تواصل منصة القيادة العامة لشرطة دبي بمعرض سوق السفر العربي 2023 بمركز دبي التجاري العالمي عرض خدماتها ومنتجاتها ومهامها الشرطية المرتبطة بالقطاع السياحي.

واستعرضت المنصة خدمة الشرطة السياحية التي تقدمها شرطة دبي لإثراء تجربة المتعاملين في إمارة دبي ومنحهم رحلة سعيدة ومميزة لمختلف معالمها ومناطقها السياحية، وخدمة «أبحر بأمان»، التي توفر لمرتادي البحر خدمة آلية سهلة وموثوقة للاتصال بالنجدة وطلب الاستغاثة، وذلك بعد التسجيل بالخدمة في تطبيق شرطة دبي ودورية (Can -am)، الخاصة بمركز شرطة حتا، التي يستعين بها فريق الشجعان التابع للمركز، بتقنياتها المتقدمة ومعداتها المختصة بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الجبلية والأماكن الوعرة.

الذكاء الاصطناعي

ولمن يفقد متعلقاته الشخصية أو يعثر على مفقودات، فإن نظام المفقودات الذكي، بنظامه التكامل وربطه الذكي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة على مستوى الإمارة، يختصر الزمن على المتعاملين، ويحقق الهدف المنشود بتسهيل تسليم وتسلم المعثورات على المتعاملين.

وتقدم عبر المنصة نبذة حول التطبيق الذكي لشرطة دبي، وتوفر للمتعامل تجربة استثنائية لما تتضمنه من برمجة طورتها استناداً إلى أحدث المعايير العالمية في التصميم، من بينها تسجيل الدخول ببصمة الوجه (Face Recognition).

الدوريات السياحية

كما استعرضت المنصة خدمة الدوريات الأمنية السياحية، والتي تنقل صورة عالمية استثنائية لإمارة دبي، وتُبهر الجمهور سواء من السائحين أو المقيمين، والمجهزة بالكامل للعمل كدورية أمنية على أحدث النظم العالمية.

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