سياحة أبوظبي تتعاون مع «ماريوت» لتوفير عروض ترويجية حصرية

المصدر: ( أبوظبي - وام)

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وقعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي اتفاقية مع شركة «ماريوت الدولية» خلال معرض سوق السفر العربي

يتم بموجبها توفير عروض ترويجية حصرية من قبل 20 فندقاً، لزيادة أعداد الزوار الذين يقصدون أبوظبي خلال أشهر الصيف.

ويحظى نزلاء فنادق «ماريوت» في أبوظبي بفرصة الاستفادة من التخفيضات الحصرية والتذاكر لأبرز معالم الجذب، بما فيها متحف اللوفر أبوظبي وناشيونال أكواريوم أبوظبي وقصر الوطن.

يأتي ذلك في إطار حملة صيفية تقام خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2023، وتستهدف تحديداً الأسواق المحلية لتوفر للزوار حوافز لتمديد فترات إقامتهم، وإتاحة الفرص لهم تجربة المزيد من مناطق الجذب العديدة المنتشرة في مختلف أرجاء الإمارة.

تهدف هذه الحملة التي تشتمل على مجموعة متنوعة من الفئات التي تستهدف شرائح السفر المختلفة، إلى تعزيز نمو صناعة السفر والسياحة في أبوظبي، وذلك من خلال الترويج المتواصل للإمارة وجهة تستحق الزيارة على مدار العام.

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