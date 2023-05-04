الاتحاد للطيران تتيح حجز رحلاتها عبر «بوتيم»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت أسترا تك، المجموعة المتخصصة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في دولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بهدف تمكين العملاء من حجز رحلاتهم الجوية باستخدام منصة بوتيم، الحل الرائد لنقل الصوت عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي أُعيد إطلاقها أخيراً كتطبيق فائق القدرات. ووقع الاتفاقية كل من أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، وعبدالله أبوالشيخ، مؤسس شركة أسترا تك، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي.

وتقدّم أسترا تك والاتحاد للطيران من خلال هذه الشراكة نهجاً جديداً يتيح للعملاء حجز رحلاتهم الجوية بسهولة تامة، ما يوفر للعملاء طريقة مريحة ومبتكرة تتيح لهم الحجز على متن رحلات الاتحاد للطيران. وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تلتزم الاتحاد للطيران بتعزيز مكانتها في ريادة المشهد الرقمي المتطور من خلال استكشاف حلول مبتكرة جديدة واعتمادها، مثل حجوزات الرحلات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي جي بي تي».

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