عبدالعزيز النعيمي يزور منصة عجمان في سوق السفر

المصدر: (عجمان – البيان)

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قام الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، بزيارة منصة عجمان في سوق السفر العربي أمس، وكان في استقباله محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان وممثلو الإدارة العليا، والتقى في الزيارة شركاء دائرة التنمية السياحية في عجمان وأصحاب المصلحة من صناعة السياحة، وتمت مناقشة مستقبل السياحة في الإمارة، وتجول في قاعات المعرض المختلفة واطلع على الخبرات والمنتجات السياحية الجديدة والمتنوعة المقدمة من الدول المشاركة في المعرض.

وتم استعراض مجموعة من الأنشطة وأماكن الجذب المعروضة في المنصة، وتم التطرق إلى أحدث الخدمات التي تقدمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، ومن ذلك برنامج التسجيل الإلكتروني في «بيوت العطلات» ونظام التذاكر الإلكترونية في متاحف عجمان، إذ يتوافق كلا المشروعين مع شعار «عام الاستدامة» الذي أطلقته دولة الإمارات شعاراً عاماً لسنة 2023.

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