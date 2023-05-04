«إمباور» تقدم خدماتها لـ %19 من الفنادق السياحية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» دعمها لقطاع الضيافة في دبي على هامش «معرض سوق السفر العربي 2023» المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، إذ بلغت نسبة عدد الفنادق والشقق الفندقية الذي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق الصديقة للبيئة 19 % بنهاية 2022 مقارنة بـ 17 % نهاية 2021، والتي بدورها تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

كما أشارت المؤسسة إلى أنه خلال العام الجاري سيدخل سوق الفنادق في دبي، 6 فنادق فخمة وستقوم «إمباور» بتزويد 4 منها وهي، «أتالنتس ذا رويال» والذي بلغت قدرته التبريدية 650,10 طن تبريد، بالإضافة إلى «جميرا مرسى العرب» و«سيروون زعبيل» و«ون أند أونلي».

كما تزود إمباور حالياً فنادق أخرى متنوعة وفاخرة من بينها «برج العرب» و«أتالنتس دبي» و«سيزر بالاس» و«منتجع شاطئ العنوان» و«هيلتون دبي بالم جميرا» و«فندق الماريوت» و«النا» التابع لمجموعة «دورتشستر» و«جي. دبليو. ماريوت ماركيز دبي»، و«أبراج الإمارات جميرا» و«ذا دورتشستر كولكشن ديب» و«جميرا بيتش ريزيدنس» و«فندق النسيم جميرا» وغيرها من فنادق فخمة وعالمية.

خدمات التبريد

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «خدمات تبريد المناطق التي تقدمها «إمباور»، لقطاع الضيافة في إمارة دبي، ينسجم مع تطلعات الإمارة في بلوغ الاستدامة ويتناغم مع شعار دورة المعرض لهذا العام وهو «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، وهو الهدف الذي تنهض فيه المؤسسة لجهة تمكين كل القطاعات من خفض الغازات الدفيئة باستخدام خدمات تبريد المناطق التي أثبتت فاعليتها في حماية البيئة وحماية الموارد الطبيعية».

تنمية مستدامة

وأكد أن النتائج الباهرة لنظام تبريد المناطق ومساهمته في خفض الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية، يدعم النظام الذي تتبعه المنشآت الفندقية في دبي لاحتساب البصمة الكربونية، مما يعزز من رؤية الحكومة للوصول إلى اقتصاد أخضر وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أهمية تبني القطاع أنظمة تبريد المناطق ليكون شريكاً فاعلاً في تعزيز الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

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