طيران الإمارات تعزز تعاونها مع هيئات السياحة في إندونيسيا والمغرب وزيمبابوي

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وقعت طيران الإمارات ثلاث مذكرات تفاهم على هامش معرض سوق السفر العربي مع كل من وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية والمكتب الوطني المغربي للسياحة وهيئة السياحة في زيمبابوي لتعزيز حركة السفر إلى تلك الدول وزيادة أعداد الزوار.

إندونيسيا

وجددت طيران الإمارات التزامها بدعم قطاع السفر والسياحة في إندونيسيا، مع مواصلة جهودها المستمرة لترويج البلاد كوجهة سفر متنوعة من خلال إطلاق حملات ومبادرات تسويقية مشتركة. وسوف تدعم الناقلة تدفق السياحة إلى إندونيسيا من الأسواق الرئيسية ضمن شبكتها العالمية، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ووقع مذكرة التفاهم أورهان عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة الشرق الأقصى، و"ني مادي أيو مارثيني" نائب وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي. أطلقت وكانت الوزارة السياحة وطيران الإمارات قد أطلقتا شراكتهما لأول مرة في عام 2021، مما أتاح للناقلة المساهمة في جهود تعافي السياحة في إندونيسيا. كما أعلنت طيران الإمارات عن شراكات مع جارودا إندونيسيا وباتيك إير في عام 2022 لتقديم خيارات اتصال متزايدة إلى 29 مدينة محلية إضافية خارج جاكرتا ودينباسار للمسافرين. وتماشياً مع التزامها بتحفيز حركة السياحة الوافدة، ستشغل طيران الإمارات طائرتها الرائدة A380 اعتباراً من 1 يونيو 2023 إلى دينباسار لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.

المغرب

تهدف شراكة طيران الإمارات الجديدة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى تعزيز تدفق الزوار

ووقع مذكرة التفاهم كل من بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أفريقيا، والسيد عادل الفقير، الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وسوف يعمل الجانبان على تحديد واستكشاف التعاون حول سلسلة من الأنشطة التسويقية المشتركة، بما في ذلك الرحلات التعريفية إلى المغرب والخطط الترويجية والحملات الإعلانية والأنشطة المشتركة مع الشركاء التجاريين في الأسواق الرئيسية المحددة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي وغرب آسيا والمحيط الهندي والشرق الأقصى. وخطت المملكة المغربية خطوات كبيرة في ترسيخ مكانتها كوجهة سفر شهيرة، بعد أن استقبلت 11 مليون سائح في عام 2022، وسجلت أعداد السياح نمواً بنسبة 17% في الربع الأول من عام 2023.

وكانت طيران الإمارات قد بدأت مؤخراً تشغيل طائرة A380 الرائدة إلى الدار البيضاء لتلبية الطلب المتزايد على السفر من وإلى المغرب. ووقعت في مايو (أيار) 2022 اتفاقية مشاركة بالرمز مع الخطوط الملكية المغربية توفر للعملاء مزيداً من الخيارات عبر شبكتي الناقلتين. ويمكن لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى 17 وجهة في المغرب خارج الدار البيضاء، ومن خلال الرمز المشترك، لعبت طيران الإمارات دوراً أساسياً في دعم السياحة الوافدة إلى النقاط المحلية في المغرب مثل أغادير والمدينة التاريخية الغربية لمراكش وطنجة وغيرها.

زيمبابوي

إدراكاً منها لإمكانات وجاذبية زيمبابوي كوجهة ناشئة جديرة بالاستكشاف، ستعمل طيران الإمارات مع هيئة السياحة في زيمبابوي لتعزيز حركة السياحة الوافدة، وذلك باستخدام قوة شبكة خطوطها العالمية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من بدر عباس، نائب رئيس أول العمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أفريقيا، والسيدة ويني مونشانيوكا، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في زيمبابوي.

وبموجب الاتفاقية، ستطلق طيران الإمارات مع هيئة السياحة في زيمبابوي مجموعة من الجهود التسويقية المشتركة، التي تشمل الترويج السياحي وتنظيم رحلات تعريفية لممثلي صناعة السفر والإعلام، وأنشطة أنشطة أخرى. كما سيبحث الجانبان فرص الحملات الإعلانية المشتركة في الأسواق الرئيسية.

وتشغل طيران الإمارات حالياً 28 رحلة أسبوعياً إلى دينباسار وجاكرتا في إندونيسيا. ورحلة يومية إلى الدار البيضاء في المغرب، وسبع رحلات أسبوعياً إلى هراري عاصمة زيمبابوي، بالارتباط مع لوساكا عاصمة زامبيا.

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