تيم كلارك: أرباح طيران الإمارات «جيدة جداً»

المصدر: دبي - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، أن أرباح طيران الإمارات جيدة جداً في الوقت الحالي، وهي على أفضل ما يكون، وقال: سنعلن عن بياناتنا المالية الأسبوع المقبل، لكننا شهدنا تحسناً في الميزانية وعودة السيولة، وبالتالي نحن على ما يرام من الناحية المالية.

وقال كلارك، في تصريحات خلال سوق السفر العربي أمس في دبي: إن الناقلة لديها طلبات لشراء 165 طائرة وربما تطلب المزيد لاحقاً. وأكد أن الطلب سيظل قوياً كما كان والرحلات المرتبطة بالترفيه ستشهد نمواً، مشيراً إلى أن سلاسل الإمداد ستستجيب للطلب وربما تصل في منتصف العام المقبل تقريباً إلى وضعها الطبيعي نوعاً ما.

وأضاف، إن طائرات إيه 350 ستعمل في أغسطس من العام المقبل والشركة ستتلقى 50 منها على مدى عامين ونصف عام، وأوضح أن الناقلة كانت تشغل نحو 80 طائرة من طراز إيه 380 الأسبوع الماضي، ولديها من 20 إلى 30 طائرة لا تزال ترغب في تشغيلها. وأضاف، إنه يأمل أن تبدأ طيران الإمارات تسلم طائرات بوينغ 777-9 التي طال انتظارها بين يوليو وأكتوبر 2025.

وقال كلارك: «لا يمكن أن نظل تحت رحمة سلاسل التوريد أو المُصنع، ولذا إذا تأخرت طائرات 777 (الجديدة) مرة أخرى فلا يزال لدينا شيء ما في جعبتنا لتغطية جميع الاحتمالات».

وأشار كلارك إلى أن الشركة قد تبرم صفقات مع مزيد من الشركات لمشاركة مسارات بعد البدء في ترتيبات مشابهة مع خطوط طيران يونايتد الأمريكية.

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