ضاحي خلفان يطلع على أبرز خدمات منصة شرطة دبي

المصدر: دبي - وام

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اطلع معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في زيارته منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2023، على أبرز الخدمات التي تقدمها منصة شرطة دبي في القطاع السياحي، ومن ذلك خدمة الشرطة السياحية، وخدمة المفقودات والمعثورات، ومتحف شرطة دبي، والتطبيق الذكي لشرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالسياح أو بالشركات السياحية في الدولة.

وأشاد معاليه بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز وعي السياح والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة لإسعاد هذه الفئة وإثراء تجربتهم السياحية في إمارة دبي.

ومن جانبه، تفقد اللواء الطيار أحمد محمد بن ثاني، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، يرافقه اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، منصة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض سوق السفر العربي 2023.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بجهود فريق العمل المشارك في المعرض، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة على المشاركة في مختلف الفعاليات والمعارض المهمة على مستوى إمارة دبي، وخاصة تلك التي ترتبط بالقطاع السياحي، نظراً لأهمية تعزيز وعي السياح والزوار وعموم أفراد المجتمع، بالخدمات الأمنية والمجتمعية والتقنية التي تقدمها شرطة دبي، والتي من شأنها إثراء تجربة السائح أو الزائر في الإمارة، وترسخ شعوره بالأمن والأمان، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز البيئة الآمنة وإسعاد المجتمع.

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