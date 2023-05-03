جامع الشيخ زايد الكبير يعرض جماليات العمارة الإسلامية

المصدر: (دبي - وام)

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يشارك مركز جامع الشيخ زايد الكبير ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في معرض «سوق السفر العربي 2023». وتأتي مشاركة المركز بصورة دورية، انسجاماً مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز حضور الجامع عالمياً، وتجسيداً لحرصه على مد جسور التواصل الحضاري مع مختلف الثقافات، بتعريف زوار المعرض برسالته الداعية للتعايش والسلام وما يزخر به الجامع من فنون العمارة الإسلامية.

وتشهد منصة الجامع إقبالاً كبيراً من المهتمين من مختلف الثقافات، إذ يقدم مختصو الجولات الثقافية لدى المركز، باستخدام شاشات تفاعلية، شرحاً لزوار المعرض عن رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والدور الكبير الذي يقوم به المركز في التعريف بالثقافة الإسلامية وما يزخر به الجامع من جماليات العمارة الإسلامية.

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