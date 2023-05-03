أذربيجان تتوقع ارتفاع عدد السياح الخليجيين في 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد فلوريان سينجستشميد، الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأذربيجانية، أن مشاركة الهيئة في معرض سوق السفر العربي حققت نتائج إيجابية سوف تنعكس على الموسم السياحي في أذربيجان لهذا العام، وتوقع في تصريحات خلال المعرض أن يرتفع عدد السياح الخليجيين إلى أذربيجان هذا العام، بفضل الخطط الترويجية، التي تقوم بها الهيئة للمنتج السياحي الأذري.

وحسب بيانات الهيئة زار أذربيجان العام الماضي 185288 سائحاً من دول مجلس التعاون الخليجي، من بينهم 96231 سعودياً، و41085 إماراتياً، و18527 عمانياً، و3424 بحرينياً، و3411 قطرياً.

وتجذب أذربيجان آلاف السائحين من دول الخليج العربي، نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية متنوعة، تناسب الأصدقاء والعائلات، كما تتوافر بها الأنشطة الترفيهية في مختلف المدن، في ظل تمتعها بطقس مميز ومناسب لممارسة الأنشطة والفعاليات المختلفة في الأماكن المفتوحة.

وأشار سينجستشميد إلى افتتاح فندق ريتز كارلتون المعروف بمرافقه الراقية في قلب العاصمة باكو، حيث يضم 190 غرفة وجناحاً فسيحاً وشققًا فاخرة وأكبر جناح رئاسي في المدينة، وتوقع أن يتم في العام الجاري افتتاح فنادق أخرى مثل موفمبيك الحديقة الشتوية وميركور بوكو.

من جانبه قال بارفيز موسايوف رئيس شركة «فالكون ترافيل» في باكو: هناك إقبال كبير من الخليجيين والأوروبيين المقيمين في دول الخليج لقضاء عطلات الربيع والصيف في أذربيجان، التي تتميز بالتنوع في العمارة والطبيعة، حيث تغطي الجبال نسبة 60% من المساحة مما يجعلها وجهة طبيعية خلابة، ومقصداً للجولات الجبلية والمغامرات.

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