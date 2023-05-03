طيران الإمارات تتوقع إشغالاً كاملاً خلال الصيف

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات أن الناقلة تتوقع صيفاً نشطاً في ظل ارتفاع الطلب على السفر من وإلى مختلف الوجهات، إذ ستبدأ ذروة السفر مع نهاية يونيو وفي يوليو المقبل، وأن معدلات الإشغال ستصل إلى حد الكمال لجزء كبير من الرحلات.

مستويات قوية

وقال كاظم في تصريحات على هامش المشاركة في سوق السفر العربي إن الطلب على السفر لا يزال يسجل مستويات قوية ونتوقع أن يكون 2023 عام الانتعاش فسيكون أقوى من المستويات التي تم تسجيلها في العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك أسواقاً جديدة تحت الدراسة بالتزامن مع تسلم «طيران الإمارات» أولى الطائرات من طلبها أسطول «إيرباص 350» في العام المقبل ما سيمنح الناقلة المرونة لتشغيل محطات جديدة.

وأضاف إن الناقلة تشغل 90% من حجم السعة المقعدية وسوف ترتفع إلى 95% مع نهاية السنة المالية الجارية مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة وذلك بدعم من نشاط حركة الطيران وارتفاع الطلب على السفر من وإلى مختلف الوجهات التي تطير إليها.

وأوضح أن عدد محطات طائرة «إيرباص A380» يصل إلى 43 محطة وسيرتفع إلى نحو 50 محطة مع نهاية الصيف، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تشغل 85 طائرة من طراز «A380» وسوف ترتفع في ذروة موسم السفر في الصيف إلى 90 طائرة وإلى 95 طائرة في نهاية السنة المالية في شهر مارس 2024.

وأضاف إن هناك طلباً كبيراً على السفر إلى جميع محطات «طيران الإمارات»، مشيراً إلى أداء الناقلة القوي في السوق الأمريكية حيث تصل «طيران الإمارات» إلى 12 وجهة وتدرس إضافة المزيد من السعة المقعدية لتلبية الطلب المتنامي على هذا السوق الذي شهد تحسناً كبيراً وخاصة بعد الشراكات التي وقعتها «طيران الإمارات» مع ناقلات أمريكية.

السوق الصيني

وفي رده بشأن أداء الناقلة في السوق الصيني، قال كاظم إنه بعد فتح الصين حدودها أمام حركة النقل الجوي في أعقاب جائحة «كوفيد - 19» ارتفع الطلب على السفر من وإلى السوق الصيني، مشيراً إلى أن «طيران الإمارات» تشغل 35 رحلة أسبوعية وتسجل معدلات إشغال كبيرة تصل في كثير من الأحيان إلى حد الاكتمال.

وأضاف: في الوقت الحالي، نقوم بتشغيل ما يقرب من 3080 رحلة مغادرة على مستوى الشبكة أسبوعياً، أي أكثر من 440 رحلة يومياً للركاب ضمن شبكة «طيران الإمارات» العالمية وتتضمن نحو 1.3 مليون مقعد ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم في الفترة المقبلة مع دخول المزيد من الطائرات الخدمة وفتح وجهات جديدة.

وأوضح: يتواصل استثمارنا بقيمة ملياري دولار في تحسينات المقصورة والخدمات، واليوم لدينا 12 طائرة «إيرباص A380» مزودة بمقصورة الدرجة الاقتصادية الممتازة ومنها 6 طائرات تم تجديدها.

وقال كاظم: تواصل «طيران الإمارات» توسيع شبكتها العالمية ونشر قدرتها لتلبية الطلب على السفر في جميع أنحاء العالم، وسوف تعزز «طيران الإمارات» في الأشهر المقبلة الخدمات في خطوطها الحالية إلى أوروبا وأستراليا وأفريقيا، بينما تعيد خدماتها إلى مزيد من مدن شرقي آسيا.

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