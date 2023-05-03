السعودية تستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة

المصدر: دبي - البيان

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سلط جناح السعودية في النسخة الـ30 من معرض سوق السفر العربي في دبي على الوجهات والتجارب والمنتجات والفرص الاستثمارية السياحية في المملكة، بهدف مد جسور التواصل إلى شركائها في الداخل والخارج.

وذكرت الهيئة السعودية للسياحة أن جناح المملكة يحتضن أكبر وفد سعودي على الإطلاق بواقع 67 شريكاً لمنظومة السياحة السعودية، إضافة لأكثر من 500 باقة وتجربة سياحية متميزة وجاهزة فوراً لإتمام الحجز واستقبال الزوار، كما يقدم الجناح عروضاً تفاعلية ورقمية يتعايش عبرها زوار الجناح مع تاريخ وحاضر وطموحات المملكة، ووجهاتها الفريدة ومعالمها البارزة، والرقصات والنكهات والعمارة والأزياء التي ترسخ العمق والتنوع الثقافي؛ كما تفاعل الزوار بشكل كبير مع المقهى السعودي والنكهات السعودية المتميزة.

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