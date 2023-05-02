«سوستين لابز باريس» تستعرض تجاربها في مجال الاستدامة السياحية

المصدر: دبي - البيان

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تستعرض شركة «سوستين لابز باريس» خلال معرض سوق السفر العربي، الذي يُعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 1 إلى 4 مايو2023، تجاربها في مجال الاستدامة وخاصة في القطاع السياحي.

وقالت الدكتورة منيا تشاترجي، الرئيس التنفيذي لشركة «سوستين لابز باريس»، إن صناعة السياحة العالمية تمثل 11 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالمياً، مدفوعة بشكل أساسي بصناعة السفر الجوي، وهو موضوع يتم التركيز عليه خلال فعاليات المعرض.

وشاركت تشاترجي في جلستين حول طرق تقليل البصمة الكربونية للسياحة، كجزء من احتفال الإمارات بـ 2023 باعتباره عام الاستدامة قبل قمة المناخ «كوب 28» التي تستضيفها أواخر العام الجاري.

وقالت: تقوم دبي بدور مهم في الموازنة بين صناعة السياحة المزدهرة، وسباقها لاجتذاب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم للعيش بها. وأضافت أن المعالم السياحية والتجارب التي تقدمها دبي تجعلها وجهة تطلعية للسياح من جميع أنحاء العالم.

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