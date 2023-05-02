طيران الإمارات أفضل ناقلة جوية في العالم

المصدر: دبي - البيان

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تُوّجت «طيران الإمارات» مرة أخرى بلقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» السنة العاشرة على التوالي في حفل توزيع جوائز «بيزنس ترافيلر ميدل إيست 2023». ونالت «طيران الإمارات» أيضاً، في الاحتفال الذي حضره كبار المسؤولين التنفيذيين في صناعة السفر، جوائز في ثلاث فئات أخرى، وهي: «أفضل درجة أولى» و«أفضل درجة سياحية ممتازة» و«أفضل صالة درجة أولى».

وتسلم الجوائز عادل الغيث، نائب رئيس أول العمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة الخليج والشرق الأوسط وأواسط آسيا، والدكتور نجيب خضر نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات». وأصبحت الدرجة السياحية الممتازة، التي وفّرتها «طيران الإمارات» منذ أقل من عامين، المعيار الذهبي في الصناعة، وتلقى إعجاب العملاء بفضل مقاعدها المريحة ومساحتها الفسيحة وتجهيزاتها وخدماتها الفاخرة والعديد من اللمسات الأخرى.

وتتجلى تجربة «طيران الإمارات» المتطورة على متن الطائرة في أحدث مشروعاتها لتجديد 120 طائرة، في إطار برنامج التحديث بقيمة ملياري دولار وقد تم تحديث المقصورات الداخلية بالكامل لسبع طائرات حتى الآن، ومن المقرر اكتمال تحديث 17 طائرة أخرى بحلول نهاية الصيف. وتتميز طائرة A380 المجددة بأحدث المنتجات والديكورات الداخلية في جميع المقصورات، ومن ذلك تركيب مقصورة الدرجة السياحية الممتازة التي تضم 56 مقعداً في الدور الرئيس، وألوان جديدة في السجاد وألواح الجدران. وفي الدور العلوي، تتميز مقاعد الدرجة الأولى ودرجة الأعمال بأحدث المفروشات الجلدية ذات اللون الكريمي والتشطيبات الخشبية ذات الألوان الفاتحة، ويظهر رسم شجرة الغاف المتميزة في جميع المقصورات.

وتشكل تجربة «طيران الإمارات» في الدرجة الأولى معياراً للتميز وارتقت الناقلة بهذه التجربة إلى مستوى آخر في أحدث مبادراتها بتقديم أفحر المأكولات والمشروبات عند الطلب، إضافة إلى «وجبات السينما» الخفيفة في أثناء مشاهدة الأفلام.

وعلى الأرض، توفر تجربة قاعة «طيران الإمارات» للدرجة الأولى في الكونكورس A والكونكورس B والكونكورس C بالمبنى 3 في مطار دبي الدولي مستوى راقياً من الفخامة والخدمات المتميزة ويشمل ذلك معالجات الوجه المجانية في «تايملس سبا»، واختيارات تناول الطعام مع مطابخ مفتوحة ومشروبات فاخرة ومناطق لعب الأطفال، وقاعة سيجار فاخرة مخصصة، ومنطقة سوق حرة حصرية، وخدمات تلميع الأحذية المجانية.

ومن جانب آخر، وقعت «طيران الإمارات» ثلاث مذكرات تفاهم على هامش معرض سوق السفر العربي مع كل من وزارة السياحة والاقتصاد الإبداعي الإندونيسية والمكتب الوطني المغربي للسياحة وهيئة السياحة في زيمبابوي لتعزيز حركة السفر إلى تلك الدول وزيادة أعداد الزوار.

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