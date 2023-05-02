تيم كلارك: طيران الإمارات لديها طلبيات لشراء 165 طائرة وربما تطلب المزيد

المصدر: دبي- رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات إن الناقلة لديها طلبيات لشراء 165 طائرة وربما تطلب المزيد لاحقاً.

وأكد أن الطلب سيظل قوياً كما كان والرحلات المرتبطة بالترفيه ستشهد نمواً، مشيراً إلى أن سلاسل الإمداد ستستجيب للطلب وربما تصل في منتصف العام المقبل تقريباً إلى وضعها الطبيعي نوعاً ما.

وأضاف إن طائرات إيه 350 ستعمل في أغسطس من العام المقبل والشركة ستتلقى 50 منها على مدى عامين ونصف. وأوضح إن الناقلة كانت تشغل حوالي 80 طائرة من طراز إيه 380 الأسبوع الماضي ولديها ما بين 20 إلى 30 طائرة ما تزال ترغب في تشغيلها.

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