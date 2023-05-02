فلاي دبي تسجل نمواً استثنائياً وتنقل 3.37 مليون مسافر خلال الربع الأول

المصدر: البيان

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سجلت فلاي نمواً استثنائياً خلال الربع الاول من العام الجاري حيث نقلت أكثر من 3.37 مليون مسافر خلال الفترة من 1 يناير و 31 مارس 2023، بزيادة قدرها 50٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. مع استعدادها لفترة صيف مزدحمة بين 1 يوليو و 30 سبتمبر، حيث تتوقع نمو السعة المقعدية بنحو 20٪ عبر شبكتها.

ومنذ بداية عام 2023 ، وسعت فلاي دبي شبكتها مع بدء عملياتها إلى سان بطرسبرج في روسيا وباتايا وكرابي في تايلاند والقيصومة والعلا وجيزان ونجران ونيوم في المملكة العربية السعودية ، وشيمكنت في كازاخستان ، عشق أباد في تركمانستان، مقديشو في الصومال وميلانو- بيرغامو في إيطاليا.

وقال غيث الغيث ، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: “نواصل تنمية شبكتنا ، وإطلاق عملياتنا إلى وجهات جديدة لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشرة ، وإضافة سعة على الوجهات الحالية. لقد شهدنا أداءً قوياً منذ بداية العام ، وهو ما يعكس بوضوح مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسفر ، وقدرتها على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية. يستمر دور فلاي دبي في دعم الاقتصاد المتنامي وتعزيز الربط الجوي من والى الدولة ودبي وخاصة مع توالي تسلمنا للمزيد من الطائرات الجديدة ، وخلق المزيد من فرص العمل والمساهمة في تعزيز موقع مطار دبي الدولي ​ ​ باعتباره أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث اعداد المسافرين الدوليين".

واضاف " نتطلع إلى الصيف المقبل وهو ​ الأكثر ازدحامًا على الإطلاق حتى الآن مع المزيد من السعة المقعدية والوجهات الجديدة التي تنضم إلى شبكة الناقلة اعتبارًا من يونيو ، ونحن في وضع جيد لتلبية الزيادة في الطلب على السفر ونحن ملتزمون بتقديم المزيد من الخيارات والخدمات الموثوقة لركابنا. كما نتوقع أيضًا حركة سفر نشطة ​ إلى دبي التي باتت وجهة جاذبة للسفر على مدار العام وليس فقط خلال العروض الموسمية".

أداء قوي وأسطول متنامٍ

شغلت فلاي دبي أكثر من 25832 رحلة خلال الفترة من 1 يناير الى 31 مارس 2023 ونقلت 3.37 مليون مسافر ، بزيادة قدرها 50٪ في اعداد المسافرين ​ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022.

ستعمل فلاي دبي على زيادة سعتها عبر الشبكة بين 1 يوليو و 30 سبتمبر 2023 ، بزيادة قدرها 20٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

زادت فلاي دبي أسطولها من طائرات بوينغ 737 إلى 76 طائرة تخدم شبكتها الآخذة في التوسع مع دخول طائرتين أخريين الخدمة في وقت لاحق من مايو. لدعم مسار النمو هذا ، كما تنفذ الشركة حاليًا حملة توظيف تستهدف استقطاب المزيد من اصحاب الكفاءات و الموهوبين إلى قوتها العاملة ، ويشمل ذلك الطيارين وطاقم الطائرة وغيرها من الوظائف في مختلف اقسام الشركة. ​ ​

شبكة متنامية

نمت شبكة فلاي دبي لتصل اليوم الى 120 وجهة في 52 دولة حول العام منها ، أكثر من 75 من هذه الوجهات لم يكن لها في السابق روابط جوية مباشرة مع دبي أو لم تكن مخدومة من قبل برحلات طيران مباشر من دبي.

وقال حمد عبيد الله ، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: “يسعدنا أن نرى عملياتنا تصل إلى آفاق جديدة مع تسع وجهات تنضم إلى الشبكة هذا الصيف بما فيها ​ الوجهات الشهيرة مثل بودروم ودوبروفنيك وميكونوس وسانتوريني وتيفات بالإضافة إلى الوجهات الجديدة مثل ​ كورفو في اليونان وكالياري في صقلية. سنعمل على زيادة اعداد الرحلات على عدد من الوجهات بما في ذلك ميلان-بيرغامو وبيزا وباتايا وكرابي وهي الوجهات التي تتمتع بطلب قوي وشعبية كبيرة بين المسافرين من الإمارات وعبر شبكتنا. سيستمر المسافرون في الاستمتاع برحلات ربط ​ سلسة على شبكة فلاي دبي أو من خلال الشراكة ​ بالرمز المشترك مع طيران الإمارات سواء كانوا مسافرين في رحلة عمل أو للترفيه ".

رفعت فلاي دبي شبكتها في إيطاليا إلى خمس وجهات مع بدء رحلاتها ​ إلى كالياري في 22 يونيو 2023 ​ حيث تخدم اليوم كاتانيا وكالياري ونابولي وميلان بيرغامو وبيزا ​ بواقع ​ 24 رحلات أسبوعيا.

نابولي : ترتفع رحلات نابولي من أربع إلى سبع رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من 19 يونيو لتستمر بعد الصيف كرحلة يومية

بيزا : من ثلاث رحلات ترتفع الى اربع رحلات اسبوعيا بدء من 20 يونيو

ميلان بيرغامو : ارتفعت اعداد الرحلات من خمس الى سبع اسبوعيا بدء من ابريل

وستقوم فلاي دبي بمضاعفة عملياتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند لتصبح رحلتان يوميا ​ اعتبارًا من 13 أكتوبر 2023. وقد شهدت اعداد المسافرين طلبا متناميا على الرحلات إلى تايلاند من بلغراد وبوخارست وبودابست وموسكو وتل أبيب ووارسو وكذلك من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

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