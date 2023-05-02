3.8 ملايين مسافر عبر مطار الشارقة بالربع الأول 2023

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل مطار الشارقة أكثر من 3.8 ملايين مسافر خلال الربع الأول من عام 2023، مسجّلاً نموّاً 28.01 % في أعداد المسافرين، مقارنةً بما يقارب 3 ملايين مسافر عبره خلال الفترة ذاتها من 2022، بما يشير إلى توقعات بأن يشهد المطار معدلات نمو متميزة مع نهاية العام الجاري، وذلك بفضل الخدمات الرائدة التي يتيحها لمتعامليه.

كما ارتفعت حركة الطائرات بنمو 9.02 %، حيث بلغ عدد الرحلات 23,261 رحلة حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 21,336 رحلة حتى نهاية مارس 2022.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «إنّ الزيادة التي يشهدها مطار الشارقة في أعداد المسافرين تمثيل حقيقي لتوجهاتنا الاستراتيجية في تنشيط قطاع السياحة والسفر، وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة سياحية عالمية متميزة».

أفضل الخدمات

وأضاف: «نحرص دوماً على تقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا، كما نسعى لتبنّي أحدث التقنيات والحلول الذكية التي من شأنها تطوير عملياتنا التشغيلية اليومية وتعزيز الربط بين شبكة وجهاتنا السياحية، ولا سيّما في ظلّ عمليات التوسعة التي يشهدها المطار، والتي سترفع قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر بحلول عام 2026».

وتواصل هيئة مطار الشارقة الدولي جهودها بهدف استمرار النمو في أعداد المسافرين والحركة الجوية. كما تتبنّى حلولاً ذكية متطورة تتيح للمسافرين إنهاء إجراءات سفرهم ذاتياً عبر خدمة السفر الذكي، بما يضمن تجربة سفر سلسة ومريحة للمسافرين.

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