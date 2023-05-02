الخطوط القطرية تعلن من دبي زيادة وجهاتها

المصدر: دبي - رويترز

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أعلن أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أن الشركة قد تزيد عدد المقاصد من 170 حالياً إلى أكثر من 255 وجهة ضمن خططها الرامية إلى تحقيق نمو سريع، مضيفاً إن الزيادة ستعتمد على تسليم مزيد من الطائرات إلى شركته.

وقال الباكر للصحافيين في مؤتمر صحافي بمعرض سوق السفر العربي في دبي إن الخطوط الجوية القطرية لديها خطط للتوسع إلى 190 مقصداً، ولكنه أشار إلى إمكان إضافة المزيد من الوجهات. وأضاف «يمكن أن نضيف ربما 85 أو 90 مقصداً اعتماداً على تسليم الطائرات».

وقال إن الشركة تتوقع أن تبدأ شركتا بوينغ وإيرباص تسليمها طائرات قريباً. وكان الباكر ذكر في وقت سابق أن تأخر تسليم الطائرات دفع شركته إلى التحفظ في ما يتعلق بخطط النمو.

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