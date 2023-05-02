«فلاي دبي» تتوقع أداءً تاريخياً في 2023

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أكد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، أن الناقلة تدرس إبرام طلبية جديدة خلال الفترة المقبلة لمواكبة نمو الطلب وزيادة حجم سوق السفر من وإلى دبي، وهناك مفاوضات مفتوحة مع مصنعي الطائرات للوقوف على الفرص المتاحة لشراء طائرات جديدة، وإن اختيار وقت ونوعية هذه الطلبية يخضع لظروف السوق.

وتوقع الغيث أن تسجل الناقلة أداءً استثنائياً هو الأقوى في تاريخ الناقلة خلال العام الجاري في ظل زخم النشاط السياحي وتنامي الطلب على السفر من وإلى دبي، مشيراً إلى أن بيانات الأداء التشغيلي خلال الربع الأول أفضل من أداء الربع الأول من العام الماضي، ما يؤكد أن الناقلة تسير نحو تسجيل أداء تاريخي مع نهاية العام الجاري.

وقال الغيث في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في سوق السفر العربي، إن الناقلة تحافظ على جدول استلام الطائرات المتوقع أن يصل إلى 17 طائرة مع نهاية العام الجاري، وتستهدف تشغيل 90 طائرة خلال العام المقبل، مشيراً إلى أن إجمالي أسطول فلاي دبي يصل حالياً إلى 76 طائرة منها 30 طائرة بوينغ 800-737 من الجيل الجديد و43 بوينغ 737 ماكس 8 و3 بوينغ 737 ماكس 9.

استئجار

وأضاف أن فلاي دبي تدرس استئجار طائرات جديدة خلال الشهور المقبلة لمواكبة نمو الطلب على السفر، مشيراً إلى أن أساس نجاح فلاي دبي يكمن في تميزها في تلبية احتياجات عملائها من المسافرين سواء للعمل أو السياحة.

وقال الغيث إن النسبة الأكبر من المسافرين عبر فلاي دبي خلال الفترة المقبلة كانت وجهتها النهائية دبي وبنسبة 70 % لكن بعد الشراكة مع طيران الإمارات ارتفعت بنسبة كبيرة أعداد مسافري الترانزيت.

وعن الأداء التشغيلي للناقلة، قال الغيث إن أسطول فلاي دبي حالياً يصل إلى 76 طائرة تطير إلى 120 وجهة في 52 دولة حول العالم، مشيراً إلى أنه تم خلال العام الجاري إضافة 12 وجهة جديدة.

وعن أثر جدول تسليم فلاي دبي لطائراتها من طراز 737 ماكس نتيجة قيام شركة بوينغ بوقف تسليم بعض طائراتها بسبب مشكلة في قطع غيار المورد الذي يصنع هياكل العديد من طائرات بوينغ، قال الغيث إن عدد الطائرات المتوقع استلامه خلال العام الجاري لن يتأثر لكن قد يتأخر استلام بعض الطائرات بشكل بسيط.

جناح درجة الأعمال

وكشفت فلاي دبي على هامش مشاركتها في سوق السفر العربي، عن «جناح درجة الأعمال» والذي يوفر للركاب مزيدًا من الراحة والخصوصية وتجربة استثنائية على متن الطائرة.

ويعد «جناح الأعمال»، المصمم حصريًا للطائرات ذات الممر الواحد، أحدث التحسينات التي أدخلتها الناقلة ضمن خدماتها، حيث ستوفر 10 أجنحة على عدد من أحدث طائراتها قبل نهاية عام 2023، كما تعد فلاي دبي الزبون الأول لهذا المقعد الفريد من نوعه في درجة الأعمال وهو ما ينافس تجربة درجة الأعمال على متن الطائرات ذات الجسم العريض.

وقال الغيث: طورنا نموذج أعمالنا وعروض منتجاتنا على مدار الـ14 عامًا الماضية لضمان تلبية احتياجات عملائنا المتزايدة والأسواق التي نخدمها، وقطعنا شوطًا طويلاً منذ إطلاق درجة الأعمال ضمن أسطول الناقلة، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على أدائها. ونحن فخورون اليوم بالكشف عن منتج متميز جديد ينافس تجربة درجة الأعمال التي تقدمها العديد من شركات الطيران على متن الطائرات ذات الجسم العريض. وسنواصل الاستثمار في الابتكار لتعزيز تجربة العملاء عبر أسطولنا المتنامي.

ومن جهته قال دانيال كريسون نائب الرئيس للمنتجات على متن الطائرة في فلاي دبي: يرتقي جناح الأعمال الجديد بالراحة على متن الطائرة إلى مستوى أعلى، حيث يسمح ارتفاع الغطاء الخلفي وباب الجناح المنزلق والوصول المباشر إلى ممر الطائرة لكل مسافر بتوفير مستوى من الخصوصية لم يسبق له مثيل في طائرات بوينغ 737. وأضاف: لقد عملنا مع شركتي سافران للمقاعد و«جي بي ايه» للتصميم على مدار السنوات الثلاث الماضية لتطوير تجربة تلبي الطلب المتزايد على خدمات السفر الجوي المتميزة عبر شبكتنا، لتوفير راحة استثنائية للمسافرين كتلك المتوفرة على طائرات الجسم العريض.

ميزات

● الخصوصية: تجربة جناح مغلقة بالكامل إلى مقعد مفتوح تقليدي يسمح بمزيد من التفاعل الاجتماعي.

● حلول تخزين مدروسة: تضمن المحافظة على الأغراض الشخصية للمسافر في متناول يده وبسهولة.

● الإضاءة المحيطة: تم ضبطها في هيكل المقعد ودمجه أيضًا تحت المتكأ وداخل مناطق التخزين لمزيد من الراحة .

● الترفيه: يسمح اقتران الأجهزة والبلوتوث باستخدام الأجهزة المحمولة الشخصية وسماعات الرأس مع شاشة تعمل باللمس مقاس 18 بوصة بدقة 1080 بكسل عالية الدقة لتجربة مشاهدة ممتعة.

● الطعام: تتوفر مجموعة مختارة من الوجبات اللذيذة والخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة المجانية للمسافرين.

أحمد بن سعيد: درجة الأعمال أحدث تطور في عروض الناقلة

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لجناح فلاي دبي في سوق السفر العربي في دبي يعد تشريفاً للناقلة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر» أمس: «شرفنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد وسمو الشيخ أحمد بن محمد، بزيارة جناح فلاي دبي في سوق السفر العربي في دورته الثلاثين».

وأضاف سموه: «اطلع أصحاب السمو على جناح درجة الأعمال، المصمم حصرياً للطائرات ذات الممر الواحد، هو أحدث تطور في عروض فلاي دبي لدرجة الأعمال. والذي سيتوفّر على عدد من أحدث طائراتنا قبل نهاية عام 2023».

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