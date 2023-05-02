الاتحاد للطيران تكشف عن مقاعد طائرتها الجديدة بوينغ 787 دريملاينر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك الاتحاد للطيران، في سوق السفر العربي، حيث تستعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المعززة. وكشفت الشركة عن الأثاث الداخلي الجديد لطائراتها طراز بوينغ 787 دريملاينر والتي ستنضم إلى أسطولها المكون من 39 طائرة دريملاينر، في الربع الثالث من هذا العام.

وتتميز مقصورة درجة الأعمال بأثاث الاتحاد الداخلي الأنيق، مع نسخة معدّلة من مقاعد إيلمنتس/‏ المصنعة من قبل كولنز. وتعدّ الاتحاد شركة الطيران الأولى في العالم التي توفر مقاعد إيلمنتس على طائرات بوينغ 787. وتتيح المقاعد الجديدة للضيوف بيئة مريحة ورحبة مع الخصوصية الإضافية بفضل الأبواب الخاصة بكل مقعد. وتم رفع سقف المقصورة تماشيًا مع نموذج طائرات إيرباص A350، لمنح الضيوف مزيدًا من الخصوصية.

تتمتع كل من مقاعد مقصورة درجة الأعمال البالغ عددها 32 مقعدًا بوصول مباشر إلى الممرات، حيث جاء تصميم المقصورة وفق نظام 1-2-1 لمزيد من الراحة، والسهولة والخصوصية سواء كان الضيف يسافر وحيدًا أم مع مرافقين. ويمكن للمقعد التحول إلى سرير منبسط بالكامل بطول 78 بوصة.

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