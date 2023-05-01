«الملتقى» يرفع إشغالات الفنادق إلى 90 %

المصدر: دبي – بشار باغ

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أكد مديرو مجموعات ومنشآت فندقية أن أداء القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري قد تجاوز مستويات ما قبل الجائحة على كافة معايير الأداء بما يشمل نسب الإشغال وعوائد الغرف المتوافرة ومتوسط السعر اليومي، وأعربوا في تصريحات لـ«البيان» عن تفاؤلهم بأن تشهد دبي خلال العام 2023 بأكمله موسماً سياحياً قوياً واستثنائياً في ظل الانطلاقة القوية التي شهدتها الأشهر الأولى من العام.

وأشاروا إلى أن تدفق آلاف المشاركين والزوار والعارضين إلى دبي للمشاركة في فعاليات سوق السفر العربي «الملتقى» ساهم في رفع إشغال الفنادق بشكل عام وخاصة في الفنادق القريبة من مكان انعقاد الحدث والتي سجلت مستويات إشغالات فاقت 90 %.

استراتيجيات متكاملة

وأكد محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق» أن الربع الأول من العام الجاري شهد تسجيل أداء يفوق ما قبل الجائحة في 2019 على كافة المؤشرات بما يشمل متوسط العائد على الغرف ونسب الإشغال.

ومع بداية موسم الصيف أعرب عوض الله عن ثقته باستمرار الأداء بزخم قوي على امتداد العام، ولفت إلى أن دبي تواصل تعزيز جاذبيتها السياحية من خلال استراتيجية متكاملة ومرنة تواكب المستجدات على الساحة الدولية مع الحرص على تنويع الأسواق السياحية الدولية مما ينعكس إيجاباً على أداء القطاع ويحفز نموه على مختلف المؤشرات.

انطلاقة قوية

وقال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات آي إتش جي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:«وفقاً لاستراتيجية السياحة والفعاليات والمؤتمرات التي قامت بجذبها دائرة السياحة في دبي والقيادة الرشيدة في الأمارة، حقق قطاع السياحة في دبي انطلاقة قوية في الربع الأول من عام 2023، مسجلاً نمواً متميزاً على مستوى معدلات إشغال الفنادق ومتوسط المعدل اليومي. وعلى مستوى محفظتنا، سجلت فنادقنا في دبي معدل إشغال بلغ 86.9%، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما حققت فنادقنا نمواً في متوسط المعدل اليومي بنسبة 8.6% مقارنةً بالنسب المسجلة في العام 2022». وأضاف:«ساهم الطلب المتزايد على المؤتمرات والفعاليات في الإمارة، في تعزيز ودفع هذه النتائج والأرقام المسجلة إلى حدٍ كبير. علاوة على ذلك، تشهد فنادقنا طلباً قوياً على مستوى رحلات الترفيه من الأسواق الرئيسية، مثل رابطة الدول المستقلة CIS والمملكة المتحدة وألمانيا.

وعلى الرغم من إقامة معرض إكسبو في الربع الأول من العام الماضي، إلا أننا لا نزال نشهد أداءً قوياً هذا العام، في ظل الزيادة الكبيرة في نسبة وحجم الفعاليات والأنشطة الخاصة بهذا القطاع والسفر الترفيهي».

نمو متواصل

وأكد صلاح منصور المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس»، في مجموعة «دبي لينك» أن أداء القطاع الفندقي في دبي خلال الأشهر الأولى من عام 2023 سجل مستويات قوية فاقت التوقعات، وذلك بفضل استمرار دبي بتعزيز مكانتها على خارطة السياحة العالمية وتنويع الأسواق الدولية وتحفيز حركة السياحة الواردة من خلال تنويع العروض والتجارب والفعاليات إلى جانب الحملات الترويجية العالمية، ولفت منصور إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الفندقي سيواصل تحقيق نمو في كافة المؤشرات مع توقعات بتزايد التدفق السياحي إلى دبي بمعدلات أكبر وبالتالي تحقيق أداء يتفوق على مرحلة ما قبل الجائحة على كافة المعايير.

حركة متنامية

وأكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كارلتون أن أداء الربع الأول كان استثنائياً على كافة المستويات وتجاوز معدلات سنوات ما قبل الجائحة مما يعكس الزخم السياحي الكبير الذي تحققه دبي بشكل متواصل، مشيراً إلى أن مستويات الإشغال خلال شهر رمضان استمرت بمعدلات جيدة وعاودت الارتفاع حالياً إلى مستويات ناهزت 90 % مع انطلاق فعاليات سوق السفر العربي وتقاطر الوفود والمشاركين والزوار لحضور الحدث الأهم على خارطة السياحة الدولية.

ولفت حسني إلى أن حشود الزوار في مراكز التسوق والمطاعم وتنامي ازدحام حركة المسافرين في مطار دبي الدولي تؤكد أن دبي تشهد حركة سياحية قوية بفضل مكانتها المرموقة، مشيداً بجهود دائرة الاقتصاد والسياحة لدعم القطاع والترويج المبتكر للإمارة في العالم، وأكد أهمية الجهود التي تبذلها دبي لمواصلة تطوير البنية التحتية والخدمية وطرح عروض وتجارب سياحية جديدة ونوعية وإبهار الزوار بالتزامن مع التسهيلات الأخيرة لتأشيرات الزيارة والإقامة، لافتاً إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على تدفق السياح وكذلك المستثمرين ورواد الأعمال والباحثين عن فرص أفضل للعمل والعيش في دبي.

الطلب الدولي

وقال باسم سعودي، مدير المبيعات العالمية وتطوير الأعمال التجارية والتسويق في فندق سيزرس بالاس دبي:«بعد تحقيق نشب إشغال قياسية خلال العام 2022 وتسجيل أداء قوي على مدار العام، فقد تجاوز إشغال الربع الأول من العام الجاري أداء ذات الفترة من العام الماضي وبالتالي يفوق مستويات ما قبل الجائحة عام 2019 بنسب تفوق 15 %».

وأفاد ديفيد آلان، المدير العام لمجموعة فنادق راديسون بلو:«لقد كانت بداية إيجابية للغاية لهذا العام، وشهدنا نمواً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. ولا أحد يمكن أن يشكك بقدرة دبي على دفع الطلب الدولي باستمرار وبشكل لا يمكن مقارنته في مناطق أخرى».

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