دبي تفتح فرصاً سياحية واعدة لـ 45 ألف مؤسسة

المصدر: دبي – بشار باغ

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تنطلق، اليوم، فعاليات معرض سوق السفر العربي، بمشاركة عالمية واسعة تصل إلى 2000 عارض من 150 دولة، حيث تجمع دبي العالم حتى 4 مايو الجاري.

وأسهمت دبي منذ عام 1994؛ تاريخ انطلاق النسخة الأولى لسوق السفر العربي، في تحفيز نمو قطاع السياحة العالمية، وقدمت خلال دورات الحدث المتعاقبة، فرصاً واعدة للتوسع والازدهار لآلاف المستثمرين والشركات والجهات العاملة في القطاع من أنحاء العالم كافة.

وأظهر رصد «البيان» لبيانات سوق السفر العربي، في دوراته الـ 29 الماضية منذ عام 1994، أن الحدث قد استقطب نحو 570 ألف مشارك من العارضين والزوار المتخصصين في عالم الضيافة والسياحة والطيران والفنادق، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات العارضة أكثر من 43 ألف شركة، ومع توقعات بأن يستقطب الحدث في دورته الثلاثين التي تنطلق اليوم، 34 ألف زائر ومشارك، يصل عدد الحضور المشاركين في الحدث عبر أعوامه الثلاثين، إلى أكثر من 604 آلاف مشارك، من عارضين وزوار، ونحو 45242 شركة عارضة.

ومع انطلاق فعاليات الحدث اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، لغاية 4 مايو الجاري، يلتقي مجتمع السفر والسياحة والضيافة العالمي في دبي، لبحث واقع وآفاق القطاع، ومناقشة فرص الشراكات والتعاون، وعقد صفقات مجزية تدعم نمو القطاع بمختلف فئاتها. وتشهد النسخة الثلاثين من الحدث، مشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، ومن المتوقع حضور 34 ألف زائر.

ويرفع الحدث هذا العام شعار «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، ليشكل بذلك منصة يمكن للمشاركين من خلالها تكوين روابط جديدة، وتبادل المعرفة، وعرض الابتكارات، مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

ارتفعت مشاركة العارضين في سوق السفر العربي 2023 بنسبة 27 %، مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، بالتزامن مع تسجيل نمو ملحوظ في جميع قطاعات المعرض، شملت كلاً من: الشرق الأوسط (أكبر بنسبة 15.1 %)، وأوروبا (أكبر بنسبة 30.9%)، وآسيا (أكبر بنسبة 18.6 %) وأفريقيا (أكبر بنسبة 44.7 %)، كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق نمواً كبيراً على أساس سنوي، حيث حققا نمواً بنسبة 62 % و37.5 % على التوالي.

وسيوفر سوق السفر العربي 2023، منصة مثالية تناسب جميع التخصصات والاهتمامات، وفرصة ذهبية لفرص التواصل وتبادل المعرفة التي لا مثيل لها، بوجود مجموعة واسعة من الأحداث الأخرى التي يجب حضورها على جدول الأعمال، بما في ذلك الجلسات التي تركز على الأسواق الرئيسة في الهند والصين ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى منصة شبكات التواصل السريع الجديدة.

وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ستقام النسخة الثلاثون من سوق السفر العربي، ضمن فعاليات أسبوع السفر العربي، وهو مجموعة متنوعة من الأحداث المخصصة، لتمكين المتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، من التعاون والاستفادة من فرص السوق، من خلال المعارض والمؤتمرات وجلسات الإفطار والجوائز وإطلاق المنتجات وفعاليات التواصل.

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