روتانا تكشف عن خططها للتوسّع عبر افتتاح 50 فندقاً بسوق السفر العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

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في إطار فعاليات سوق السفر العربي 2023، كشفت روتانا، الشركة الرائدة في إدارة الفنادق في المنطقة، والتي تدير أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، النقاب عن خططها الطموحة للتوسّع في المنطقة وتشغيل 120 فندقاً يضمّ 28,000 غرفة بحلول العام 2030.

ويسطّر هذا العام الذكرى الثلاثين على انطلاق فعاليات سوق السفر العربي، وكذلك انطلاق علامة روتانا. وقد اغتنمت الشركة هذه الفرصة واعتلت منبر المعرض للكشف عن مجموعة عروضها المرتقبة في علاماتها الستّ المتميّزة هذا العام. وتجدر الإشارة إلى أنّ روتانا لا تزال ماضيةً في ترسيخ مكانتها كإحدى العلامات الرائدة في مجال الضيافة، لا سيّما عبر 50 فندقاً قيد التطوير، ناهيك عن استغلالها قطاعي السفر والسياحة المزدهرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وقال غاي هاتشينسون، الرئيس والمدير التنفيذي لدى روتانا تعليقاً على خطط التوسّع: «في ضوء ما حصده قطاع الضيافة من نتائج مذهلة العام الماضي، أكاد أجزم أنّ الزخم ماضٍ في التزايد في المنطقة. وعليه، ومن خلال فهمنا الراسخ بالسوق، سنمضي أيضاً في توسيع حضورنا ومنح ضيوفنا أعلى مستويات الراحة والرفاهية والخدمة الشخصية التي تشتهر بها روتانا، وذلك في إطار التزامنا بشعارنا الذي نعمل به، ألا وهو (معنا للوقت معنى)».

على صعيد آخر، تُعدّ المملكة العربية السعودية أحد أسرع الأسواق نمواً في المنطقة. ويعود الفضل في ذلك إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في سبيل ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والترفيه. ولذلك تحديداً أي سعياً إلى تلبية الطلب المتزايد، اندفعت روتانا إلى افتتاح فنادق جديدة في مختلف أنحاء البلاد. ففي الواقع، تعتزم روتانا افتتاح سبعة فنادق جديدة تحت علامة إيدج من روتانا، خمسة منها في الرياض وواحد منها في الباحة، ما يضاعف عدد غرف العلامة في المملكة ثلاث مرات، كي يبلغ بالتالي 6,000 غرفة في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وقال مكرم الزير، نائب الرئيس - التطوير لدى روتانا: «ستقع فنادقنا الجديدة في الرياض والمدينة المنورة والباحة، وستقدّم للضيوف مزيجاً من الفنادق والشقق الفندقية».

أمّا في مصر، فتعتزم روتانا أيضاً افتتاح منتجع الأقصر روتانا الفاخر الذي طال انتظاره في العام 2025، ناهيك عن خمسة فنادق جديدة قيد التطوير في القاهرة وعلى الساحل الشمالي. وبمجرّد افتتاحه في العام 2025، سيصبح منتجع الأقصر روتانا الوجهة الأمثل للمسافرين لغرض الترفيه، وذلك لاحتوائه على 319 غرفة وثيرة وجناحاً فسيحاً، ما يوفّر للضيوف أقصى درجات الرفاهية والراحة، فضلاً عن تقديم مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات ومرافق الاستجمام. كذلك، تعتزم روتانا افتتاح منتجع وايت بالاس روتانا في القاهرة، وتحديداً في قلب المدينة وقبالة الأهرامات التاريخية. وسيضمّ هذا المنتجع من فئة الخمس نجوم 353 غرفة وجناحاً، فضلاً عن خيارات تناول طعام متنوّعة تشمل مطعمين متخصّصين، ومرافق حديثة و11 غرفة اجتماعات.

واختتم هاتشينسون حديثه عبر تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها العلامة في ما يختصّ بالبيئة، فقال: «فيما نمضي قدماً في خططنا التوسّعية، بتنا نولي أولية قصوى لتضمين الاستدامة في أي عملية ننفّذها. ففي الواقع، تتطلّع روتانا إلى تعزيز التزامها بتخفيف بصمتها الكربونية ومناقشة حلول عملية وطموحة لمعالجة هذه المسألة مع شركائنا، لا سيّما بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدّة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وكانت روتانا قد أطلقت علامتها إيدج من روتانا عبر منبر سوق السفر العربي 2022. وقد شهدت العلامة منذ ذلك الحين تطوّرات هائلة، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تشغيل حوالي 30 فندقاً تابعاً لعلامة إيدج من روتانا في المنطقة بحلول العام 2027. وفي الواقع، افتتحت روتانا حتى تاريخنا هذا ثلاثة فنادق تحت إدارة إيدج من روتانا في الإمارات العربية المتحدة، وهي أريبيان بارك وبارك أبارتمنتس في نوفمبر 2022، وكذلك داماك هيلز 2 في فبراير 2023.

تدير روتانا حالياً 73 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، وتقدّم خدماتها لأكثر من ستة ملايين نزيل سنوياً، وذلك من خلال 10,012 غرفة موزّعة على 36 فندقاً في الإمارات العربية المتحدة وحدها.

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