«إقامة دبي» تستعرض خدماتها النوعية في «سوق السفر العربي»

المصدر: وام

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تستعرض الإدارة العامّة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ باقةً من الخدمات النوعيّة التي توفرها للمُتعاملين والراغبين في زيارة إمارة دُبيّ، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربيّ الذي ينطلق غدا ويختتم أعماله في 4 مايو المقبل في مركز دُبيّ التجاري العالميّ بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدُبيّ، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة فيما يتوقع حضور 34000 زائر.

وأكدَّ الفريق محمد أحمد المريّ، مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ، أن سوق السفر العربيّ يُعتبر منصةً عالميّة، تُتيح للعارضين والمعنيين في مجتمع الضيافة والسياحة والسفر ومطوري تكنولوجيا السفر وشركات الطيران المبتكر فُرصاً واعدة ويفتح لهم نوافذ على المجالات الاستثمارية المتعلقة بالسياحة والسفر وقطاع الطيران.

وقال إن مُشاركة إقامة دُبيّ تأتي في إطار الحرص على تعزيز الحُضور والريادة التي حققتها إمارة دُبيّ، مُشيراً إلى أنَّ الإدارة العامة تستعرض خلال أيام المعرض حزمة من الخدمات التي أعلنت عنها مؤخراً أو في أوقاتٍ سابقة، بهدف إطلاع الجُمهور والمعنيين من العارضين على أبرز مزايا هذه الخدمات، التي تخدم أهدافنا وتُعزز من استراتيجيات النمو لدينا في دُبيّ.

وتتضمن الخدمات التي تستعرضها الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ خلال الحدث عرض مشروع أول منصة ختم جوازات مخصصة للأطفال في العالم بصالة القادمين بمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، تستهدف الأطفال من عمر (4 - 12) سنة، وتمنح بعضهم فرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، وأيضا خدمة ‎إصدار تأشيرة سياحية لعدة سفرات ولمدة 5 سنوات، وخدمة إصدار تأشيرة دخول للزيارة لعدة سفرات بغرض السياحة لمدة 30 أو 60 يوماً،

وتشتمل الخدمات على بطاقة السعادة المخصصة للسُيّاح القادمين عبر جميع منافذ إمارة دُبيّ، كما تستعرضُ إقامة دُبيّ طوال أيام المعرض، الجيل القادم من البوابات الذكيّة، المزودة بالتقنيات الحديثة والتي يصلُ عددها إلى 122 بوابة في قطاع المنافذ الجويّة.

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