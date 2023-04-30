103 رحلات أسبوعية لطيران الإمارات إلى 14 وجهة في أمريكا وكندا

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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أسهمت اتفاقيات الشركة، التي وقعتها طيران الإمارات مع شركة الطيران الأمريكية «يونايتد»، وشركة الطيران الكندية «إير كندا» في تعزيز نشاط حركة الطيران إلى أمريكا الشمالية.

وزيادة عدد الرحلات الأسبوعية من دبي إلى الولايات المتحدة وكندا، لتصل إلى نحو 128 رحلة أسبوعياً، عبر 3 شركات طيران هي «طيران الإمارات» وشركة «يونايتد إيرلاينز» و«إير كندا»، وذلك بحسب الجداول الرسمية المعلنة لهذه الشركات ابتداء من شهر نوفمبر المقبل.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات تشغل 103 رحلات أسبوعياً إلى 12 وجهة في الولايات المتحدة ومحطتين في كندا، في حين دشنت شركة يونايتد الأمريكية خطها الجديد بين نيو آراك ودبي بمعدل 7 رحلات أسبوعياً، وتشغل «إير كندا» 7 رحلات أسبوعياً بين دبي وتورنتو و4 رحلات أسبوعياً بين دبي وفانكوفر.

وتشغل طيران ألأمارات طائرة A380 إلى 4 وجهات في الولايات المتحدة هي نيويورك بمعدل 3 رحلات يومياً، منها رحلة عبر ميلان، وإلى هيوستن وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس بمعدل رحلة يومياً إلى كل وجهة، بالإضافة إلى وجهة تورنتو في كندا، في حين تشغل رحلاتها على باقي الوجهات الأمريكية والكندية بواسطة بوينغ 777.

شبكة عالمية

وبحسب تقرير صادر عن شركة «سيمبلي فلاينغ» المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي فقد شكلت دبي بوابة عبور للمسافرين إلى أهم الأسواق الآسيوية والأفريقية.

حيث عبر دبي من الولايات المتحدة وكندا أكثر من مليوني مسافر، خلال العام الماضي إلى 15 سوقاً هي الهند، وبنغلاديش، وباكستان، والمملكة العربية السعودية، وإيران، وإندونيسيا، والفلبين، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وتايلاند، ومصر، وجزر المالديف، ونيبال، والكويت، وكينيا.

وتخدم طيران الإمارات تورنتو منذ 2007، واعتباراً من 20 أبريل الجاري أصبحت خدمة تورنتو يومية، حيث توفر الناقلة حالياً أكثر من 6800 مقعد في الأسبوع على الخط، ومع إضافة مونتريال اعتباراً من 5 يوليو المقبل ستوفر طيران الإمارات خياراً إلى وجهتين في كندا، بسعة إجمالية 11800 مقعد، كما ستتوسع شبكة طيران الإمارات في الأمريكيتين إلى 18 محطة.

شراكات

وعززت طيران الإمارات مؤخراً شراكاتها مع شركة يونايتد، واعتباراً من نوفمبر 2022 أصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات، الذين يسافرون إلى شيكاغو وسان فرانسيسكو وهيوستن، 3 من أكبر مراكز الأعمال في الولايات المتحدة، من مواصلة رحلاتهم بسهولة مع «يونايتد»، من وإلى، نحو 200 مدينة عبر الأمريكتين بتذكرة واحدة، في حين أن الشراكة مع «إير كندا» أتاحت لعملاء الناقلة الإماراتية الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات، بفضل شراكة الرمز بين الناقلتين.

وبالإضافة إلى أكثر من 130 وجهة تخدمها طيران الإمارات يمكن لعملائها حالياً الوصول إلى 19 وجهة في كندا عبر تورنتو، في حين يمكن لعملاء إير كندا السفر مع طيران الإمارات إلى دبي، ومنها إلى 17 مدينة في أفريقيا وشبه القارة الهندية والشرقين الأوسط والأقصى.

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