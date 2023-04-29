«دبي للثقافة».. تثري «سوق السفر العربي» بعناصر التراث المحلي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عن مشاركتها في فعاليات «سوق السفر العربي 2023»، الذي يقام الاثنين، ويستمر حتى 4 مايو 2023، في مركز دبي التجاري العالمي، وتأتي هذه المشاركة، انطلاقاً من أهمية هذا الحدث، الذي يُعد منصة مهمة لترويج معالم دبي التاريخية البارزة، ما يدعم جهود الهيئة الهادفة إلى تحفيز السياحة الثقافية في الإمارة، والتعريف بالتراث المحلي، وتعزيز حضوره على الخريطة الدولية، ما يسهم في إبراز الوجه الحضاري للإمارة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

ومن خلال جناحها في سوق السفر العربي، تستعرض «دبي للثقافة» مجموعة من المعالم الثقافية والسياحية التي تتولى إدارتها، ومن بينها «متحف الشندغة»، أكبر متحف تراثي في الإمارات، وذلك باستخدام مشاهد بصرية وإبداعية مبتكرة، تبرز إمكانات ومقومات المتحف، الذي يتألف من 22 جناحاً، موزعة على أكثر من 80 بيتاً، صممت وفقاً للمعايير العالمية، لتوفير مجموعة تجارب ثقافية متفردة، تُمكن زواره من التعرف إلى تاريخ دبي وتراثها، وأنماط الحياة التقليدية التي كانت سائدة فيها منذ منتصف القرن التاسع عشر، وحتى سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب استكشاف عناصر التراث والثقافة المحلية بكل جمالياتها وأصالتها، من خلال مجموعة مقتنيات ومعروضات المتحف، التي تتنوع بين الصور الفوتوغرافية القديمة، والمقاطع المصورة، والعملات والمجوهرات والطوابع والوثائق، وغيرها.

كما تنظم «دبي للثقافة»، على هامش مشاركتها في السوق، معرضاً فنياً يبرز ثراء وتفرد المشهد الإبداعي المحلي، يضم مجموعة من أعمال الفنانين والمبدعين الإماراتيين المعروفين على الساحة، ومن بينهم نجاة مكي، وعمار العطار، وأسماء بالحمر، وإيمان الهاشمي، وعبيد البدور، وأحمد الأنصاري، وسلمى المري وغيرهم. ويأتي تنظيم المعرض بهدف تمكين أصحاب المواهب المحلية والتعريف بإنجازاتهم، ودعم الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

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