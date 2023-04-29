شرطة دبي تستعرض 12 خدمة للسياح في «سوق السفر العربي»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في معرض سوق السفر العربي 2023، الذي ينطلق الاثنين في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2000 عارض يمثلون أكثر من 100 دولة.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي، بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على الانضمام سنوياً إلى واحد من أكبر المعارض السياحية في العالم، لضمان تعزيز وصول خدماتها المرتبطة بالقطاع السياحي إلى الجمهور، مشيراً إلى أن منصة شرطة دبي هذا العام تشارك بـ12 خدمة تمكن السياح والزوار من خوض رحلة سياحية رائعة في الإمارة.

ونوه اللواء الجلاف بأن شعور السائحين بالأمن والاستقرار يؤدي دوراً جوهرياً في تنمية القطاع السياحي، خاصة وأن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهذه الفئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع السياحي، بما تقدمه من تسهيلات في الوصول إلى الخدمة وسرعة الاستجابة، عبر منصات ذكية وإلكترونية تطبق أفضل الممارسات العالمية، وتستعين بأحدث وسائل الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال العميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المنصة تقدم أبرز الميزات والخدمات التي يوفرها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، سعياً لتقديم خدمات تُسعد السياح وكل المواطنين والمقيمين.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تسخر جهودها لضمان التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني عبر الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتحرص على استشراف المستقبل في المجال ذاته للخروج بخدمات وبرامج مطورة تواكب المستجدات العالمية في القطاع الأمني السياحي.

وبيّن العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن منصة شرطة دبي هذا العام تقدم ورشاً ومحاضرات توعوية بشأن الخدمات السياحية التي تقدمها على مدار العام، والتي يمكن للسياح الاستعانة بها للحصول على تجربة سياحية ثرية، سواء من حيث طلب المساعدة أو تقديم الاستفسارات، وبلغات عالمية، مشيراً إلى الخدمات التي ستتضمنها المنصة، وهي خدمة الشرطة السياحية، وخدمة أبحر بأمان، ومتحف شرطة دبي، وبطاقة إسعاد، ومركز المرونة، ومنتجات النزلاء، وفريق الشجعان التابع لمركز حتا، وخدمة المفقودات والمعثورات، وتطبيق شرطة دبي الذكي، الذي يحوي خدمات مجتمعية وجنائية ومرورية، وفريق «العسس»، والدراجات الهوائية، والدوريات الأمنية السياحية.

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