«طيران أبوظبي» توزع 25 % أرباحاً نقدية عن 2022

المصدر: أبوظبي - البيان

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أقرت الجمعية العمومية لشركة طيران أبوظبي، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 25 % (ما يعادل 25 فلساً للسهم) من رأس المال عن عام 2022.

كما وافقت على العرض المقدم من شركة ايه دي كيو للطيران والخدمات الجوية بخصوص نقل ملكيتها في بعض أصولها إلى أبوظبي للطيران مقابل إصدار هذه الأخيرة سندات إلزامية التحويل إلى أسهم.

ويتضمن العرض قيام إيه دي كيو للطيران والخدمات الجوية - إحدى الشركات المملوكة بالكامل لشركة أبوظبي القابضة - بنقل والتنازل عن كامل حصصها البالغة 100% بشركة أمرك، وفي شركة الاتحاد للطيران الهندسية، إضافة للتنازل عن كامل حصصها البالغة 50 % بشركة جلوبال ابرواسبيس لوجستكس.

ووفق بيان الشركة لسوق أبوظبي وافقت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على إصدار سندات إلزامية التحويل وكذلك عملية الاستحواذ على الشركات الثلاث ذات الصلة بإصدار هذه السندات - بمبلغ أساسي 4003.3 ملايين درهم إلى شركة إيه دي كيو للطيران والخدمات الجوية باعتباره سعر الشراء الذي يتعين على الشركة دفعه من أجل الاستحواذ.

كما وافقت على تحويل السندات إلزامية التحويل إلى 652 مليون سهم في الشركة، وزيادة رأس المال المصدر من 444.8 مليون درهم إلى 1096.8 مليوناً عند التحويل، بحيث يكون سعر التحويل السندات إلى أسهم 6.14 دراهم لكل سهم عادي جديد في شركة طيران أبوظبي، وسيكون كل سهم ناتج عن التحويل مدفوعاً بالكامل بقيمة اسمية درهم.

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