عروض مبتكرة لطيران الإمارات في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد طيران الإمارات لعروض مبتكرة لأحدث منتجاتها المفضلة لدى عملائها في الدورة الثلاثين لمعرض سوق السفر العربي، الذي يقام في المدة من 1 حتى 4 مايو في مركز دبي التجاري العالمي للمعارض.

وهذا العام، يحتفل المعرض، الذي يعد واحداً من أكبر أحداث الصناعة على مستوى العالم، بعقده الثالث، كما تصادف هذه الدورة العام الثلاثين من شراكة والتزام طيران الإمارات نحو معرض سوق السفر العربي. وتعد طيران الإمارات اليوم أكبر ناقلة دولية في العالم، وتخدم أكثر من 140 وجهة بأسطول يضم أكثر من 200 طائرة ذات جسم عريض، وتربط عشرات الملايين من المسافرين في انحاء العالم، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر المدن ارتباطاً عالمياً بالسفر والسياحة والأعمال. في حين أن أسطول طيران الإمارات، حينما انطلقت الدورة الأولى من معرض سوق السفر العربي قبل ثلاثين عاماً، كان مكوّناً من 15 طائرة وتعمل في 30 مدينة ونقلت في ذلك العام مليوني مسافر.

وواصلت طيران الإمارات على مر السنين توسيع وتطوير حضورها في معرض سوق السفر العربي ففي سنة 2007، كشفت النقاب عن جناحها الضخم «العالم Globe»، الذي كان على شكل الكرة الأرضية ومكوّناً من ثلاثة طوابق، وضم أول جناح خاص في الدرجة الأولى على متن طائرة الإمارات إيرباص A340-500. وركّز الجناح، الذي بلغ ارتفاعه 9.5 أمتار، على التوسع الهائل لشبكة خطوط الناقلة العالمية الواسعة، وضم على أطرافه منتجات طائرات الإمارات إيرباص A380 وبوينج 777 في جميع الدرجات، إضافة إلى إبراز رعايتها الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وفي سوق السفر العربي 2016، كشفت طيران الإمارات النقاب عن جناح «إمكانات بلا حدود Infinite Possibilities»، وعرضت منتجاتها وخدماتها المستقبلية الرائدة على مستوى الصناعة ليختبرها العملاء قبل السفر على رحلاتهم المقبلة. وبلغ ارتفاع الجناح 8.5 أمتار واستغرق تجميعه وتركيبه 9 أيام عمل تقريباً، وكان أحد أكثر الأجنحة ارتفاعاً في سوق السفر العربي، وبلغ وزنه 166 طناً، أي ما يعادل نحو ثلث الكتلة الإجمالية لطائرة الإمارات A380.

أما هذا العام، فإن موضوع جناح طيران الإمارات في معرض سوق السفر العربي هو «السفر لا يتعلق بالوجهة النهائية فحسب، بل بكيفية الوصول إلى هناك»، إذ تستعد الناقلة لعرض أحدث منتجاتها المتميزة في جميع الفئات، ومبتكراتها الجديدة، مثل ركن «الذكاء الاصطناعي» الذي يتيح للزوار إنشاء أعمالهم الفنية الرقمية الشخصية. وخصصت طيران الإمارات أيضاً جانباً من الجناح لتسليط الضوء على بعض مبادرات الاستدامة العديدة المعتمدة في مختلف دوائرها وعملياتها.

ويُمثّل مقعد الدرجة السياحية الممتازة في طيران الإمارات، الذي سيعرض في جناح الناقلة بمعرض سوق السفر العربي السنة الثانية، تجربة أرقى للمقصورة التقليدية، إذ يوفر للعملاء مزيداً من الراحة، بعرض 19.5 بوصة وانحناء 8 بوصات مع مسافة لتمديد الساقين إلى 40 بوصة، إضافة إلى لمسات عملية أخرى.

وتعرض طيران الإمارات أيضاً جناحها الخاص المغلق بالكامل في الدرجة الأولى في طائرات بوينج 777-300ER game-changer، ومقعد درجة الأعمال في طائرات بوينج 777، وأحدث نسخة من الصالون الجوي في طائرات إيرباص A380، إضافة إلى المنتجات الشهيرة الأخرى مثل حمّام شاور سبا في الدرجة الأولى ومقاعد الدرجة السياحية الرحبة. ويستوعب جناح طيران الإمارات بمعرض سوق السفر العربي (رقم M3210 في القاعة 3)، نحو 200 زائر دفعة واحدة، ويوفر 90 مكاناً للاجتماعات.

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