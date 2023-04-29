مكتب سياحة ميونخ يروّج للمدينة في سوق السفر العربي

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مكتب السياحة في ميونخ للمشاركة في معرض سوق السفر العربي، بهدف تسليط الضوء على المدينة وتعزيز العلاقات القائمة مع العديد من الشركاء ووكلاء السفر في دول الخليج. وتعتبر منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أبرز خمسة أسواق خارجية للمكتب، مما يؤكد أهميتها باعتبارها إحدى أشهر الدول المشجعة للسياحة والسفر.

وتضم قائمة شركاء المكتب في المعرض مجموعة من الفنادق وشركات إدارة الوجهات والمراكز المتخصصة في السياحة العلاجية. ويحضر الفعالية ممثلون عن شركاء الضيافة الفاخرة من فئة الخمس نجوم في المدينة، مثل فنادق بايريشر هوف وسوفيتل ميونخ بايربوست ولويس هوتيل ميونخ، إضافة إلى سنترال هوتيل أبارت. وانطلاقاً من مكانة ميونخ باعتبارها وجهة هامة للسياحة الطبية من دول مجلس التعاون الخليجي، يحضر المعرض اثنان من مزودي الخدمات الطبية هما أوبربيرج كلينكس وسيرالوكس.

وقال كليمِنس باومجاتنر، رئيس دائرة العمل والتنمية الاقتصادية والمسؤول عن أنشطة مكتب السياحة في ميونخ: «نشارك في معرض سوق السفر العربي منذ أكثر من 25 عاماً، وتمثل الفعالية محطة أساسية في خطتنا الدولية السنوية، لا سيما مع ما نشهده من اهتمام متزايد من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بالسفر إلى ميونخ».

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