2000 جهة عارضة في سوق السفر العربي 2023

المصدر: دبي – بشار باغ

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يشهد معرض سوق السفر العربي 2023، الذي ينطلق الاثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، نمواً بنسبة 27 % في أعداد المشاركين مقارنة بنسخة العام الماضي.

حيث يشارك في الحدث الذي يستمر حتى يوم الخميس 4 مايو أكثر من 2000 جهة عارضة، إضافة إلى ممثلين من أكثر من 150 دولة، مع توقعات بحضور 34,000 زائر.

وفي مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن تفاصيل الحدث، كشفت شركة ريد إكزيبشنز العالمية «آر إكس»، المنظمة لسوق السفر العربي، عن ارتفاع حجم المشاركة من دول الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 15.1 %.

فيما ترتفع نسبة المشاركة الأوروبية بنسبة 30.9 %، وآسيا بنسبة 18.6 % مع نمو في حجم المشاركة من دول أفريقيا بنسبة 44.7 %. كما شهد قطاعا تكنولوجيا السفر والفنادق في الحدث نمواً كبيراً على أساس سنوي، حيث حققا نمواً في حجم المشاركة بنسبة 62 % و37.5% على التوالي.

منصة

وستشكل النسخة الثلاثون من معرض سوق السفر العربي التي ستقام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، جزءاً أساسياً من أسبوع السفر العربي السنوي في دولة الإمارات.

وينعقد الحدث بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركائه الاستراتيجيين، مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لمركز دبي للسلع المتعددة.

وسيوفر السوق تماشياً مع شعار المعرض لهذا العام «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، منصة مثالية يمكن للمشاركين من خلاله تكوين روابط جديدة وتبادل المعرفة وعرض الابتكارات مع إمكانية تسريع رحلة قطاع السفر العالمي نحو إزالة الكربون.

استدامة

وخلال المؤتمر الصحافي قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، إن المعرض يسلط الضوء هذا العام على موضوع الاستدامة.

وذلك لأهميته البالغة في بناء مستقبل أفضل للقطاع السياحي، وهو يتزامن كذلك مع إعلان 2023 عام الاستدامة في الإمارات، وأيضاً استضافة دبي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

لقد نجحت دبي في تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال بفضل استراتيجياتها التي ترتكز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتطوير قطاع السياحة ليصبح أكثر رعاية ووعياً بالبيئة، وهو ما ينسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للحياة والعمل والزيارة.

ومع زيادة معدلات نمو قطاع السياحة العالمي، بما فيه الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإننا نسعى لتبني مفهوم أكثر تطوراً يكون قادراً على ترسيخ التعاون على المدى الطويل، وشاملاً لضمان استدامة النمو والممارسات في القطاع.

عودة

ويعود العارضون وخبراء السفر الصينيون مجدداً بعد غياب 3 سنوات إلى سوق السفر العربي 2023 بعد أن رفعت الصين قيود السفر المتعلقة بجائحة «كوفيد 19» في وقت سابق من هذا العام، إذ أصبحت الصين أكبر سوق مصدر في العالم في عام 2019، حيث أنفق 155 مليون سائح أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في الخارج، وتتوقع شبكة سي إن إن العالمية أن السوق الخارجي للبلاد سوف ينتعش ويتعافى من جديد ليصل إلى حوالي ستة ملايين مسافر شهرياً بحلول صيف عام 2023. كما سيكون للمملكة العربية السعودية حضور كبير في سوق السفر العربي 2023.

وسيكشف السوق النقاب عن تعهد مخصص للاستدامة من خلال تقديم أحداث وفعاليات مستدامة من خلال استخدام مواد صديقة للبيئة والتخلص من المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد ومبادرات التفكير المستقبلية الأخرى.

إضافة إلى تحديد رحلة المعرض نحو صافي الصفر، حيث سيصاحب هذا التعهد دليل جديد يوفر للمشاركين إطاراً يمكن من خلاله التخفيف من تأثيرهم البيئي قبل الحدث وفي أثنائه وبعده.

جائزة

وسيشهد معرض هذا العام إطلاق جائزة أفضل جناح مستدام للمرة الأولى في تاريخ المعرض، التي سيتم الإعلان عن نتائجها كجزء من جوائز أفضل أجنحة سوق السفر العربي 2023.

حيث سيتم الحكم على المشاركات وفقاً لمجموعة واسعة من المعايير المستدامة، تشمل كلاً من:

استخدام المواد القابلة للتحلل الحيوي والقابلة لإعادة الاستخدام والقابلة لإعادة التدوير لبناء الجناح ومواد التسويق الرقمي والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي المحدود وانبعاثات الشحن والخدمات اللوجستية المخفّضة وإدارة النفايات، إضافة إلى إعادة التدوير أو إعادة استخدام الجناح في أحداث متعددة، إضافة إلى مبادرات تعويض الكربون.

وسيضم السوق أيضاً مركزاً للاستدامة لأول مرة في تاريخ المعرض، حيث ستوفر هذه المساحة مكاناً مثالياً للجلسات المخصصة لأحدث اتجاهات السفر المستدامة والابتكارات مع توفير الخلفية لمسابقة أفضل شركة ناشئة في سوق السفر العربي 2023، وهو حدث يستضيفه شريك المؤتمر بلج آند بلاي، الذي سيشهد منافسة رواد الأعمال وجهاً لوجه في معركة التكنولوجيا المستدامة.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحافي قال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «مع احتفالنا بمرور 30 عاماً على شراكتنا والتزامنا نحو سوق السفر العربي، فإننا سعداء برؤية تطور هذا الحدث ومواصلة تعزز مكانته على الساحة العالمية. كما نفخر بدورنا في نمو المعرض وترسيخ مكانته بوصفه حدثاً متخصصاً في الصناعة، ومساهمتنا .

كذلك في نمو مدينتنا دبي، التي تحتل موقع الصدارة في السياحة العالمية. وسوف نعرض في دورة هذا العام أحدث منتجاتنا، ونتواصل مع شركائنا، إضافة إلى تأكيد وإبراز التزامنا نحو ممارسات الطيران المستدامة والحد من بصمتنا البيئية».

بدوره قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات آي إتش جي لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:

«انطلاقاً من موقعنا كشريك الفنادق الرسمي لسوق السفر العربي 2023، نتطلع إلى مشاركتنا ووجودنا في النسخة الثلاثين من هذا الحدث المميز والمهم. وتشكل هذه المشاركة فرصة رائعة لعرض محفظتنا الواسعة من الفنادق في المنطقة، وإطلاق وتعريف الجمهور بالفنادق الجديدة التي في طور الإنشاء».

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› نمو بنسبة 27 % مقارنة مع الدورة الماضية

› 150 دولة تشارك في النسخة الثلاثين للمعرض

› تعهد مخصص للاستدامة عبر استخدام مواد صديقة للبيئة والتخلص من المواد البلاستيكية

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