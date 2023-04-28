طيران الإمارات تشغل أكثر من 1.3 مليون مقعد أسبوعياً

المصدر: دبي - البيان

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أشار عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إلى أن الناقلة تشغل حالياً 85 طائرة A380، على أن يرتفع عدد الطائرات العملاقة في الخدمة الفعلية إلى 95 طائرة A380 قبل نهاية العام.

وأوضح كاظم أن طيران الإمارات تشغل حالياً أكثر من 1.3 مليون مقعد في الأسبوع، ويستمر هذا الرقم في الارتفاع مع دخول المزيد من الطائرات إلى الخدمة، وتخدم الناقلة حالياً 42 وجهة على متن طائراتها A380، وبنهاية الصيف ستصل إلى نحو 50 وجهة.

وأضاف: «تشغل طيران الإمارات ما يقرب من 3080 رحلة مغادرة على مستوى الشبكة أسبوعياً، أي أكثر من 440 رحلة مغادرة يومياً للركاب ضمن شبكتها العالمية في قارات العالم الست».

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