الاتحاد للطيران تعتزم زيادة عدد الركاب وأسطولها وسط تحول في استراتيجيتها

المصدر: نيودلهي - رويترز

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قال رئيس شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، في مقابلة مع رويترز من نيودلهي اليوم الخميس، إن الشركة تهدف إلى مضاعفة عدد الركاب الذين تنقلهم 3 أمثال إلى 30 مليوناً وكذلك مضاعفة أسطولها تقريباً إلى 150 طائرة بنهاية 2030.

وقال أنتونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي إن خطط الشركة تأتي وسط تحول في استراتيجيتها للتركيز على المقاصد ذات المدى المتوسط والطويل والابتعاد عن تشغيل الرحلات الطويلة جداً في ظل احتدام المنافسة وصعوبة تحقيق أرباح.

وأضاف نيفيس: «الاتحاد تضع الهند على رأس أولوياتها»، مردفاً أن الهند واحدة من أكبر 3 أسواق لها. ورفض تسمية الدولتين الأخريين.

وتابع أن الفكرة هي ربط أماكن مثل الصين وجنوب شرق آسيا والهند ودول مجلس التعاون الخليجي بأوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويزداد السفر جواً في الهند مع وصول أعداد الركاب المحليين إلى مستويات ما قبل «كوفيد 19» وسرعة حركة المرور الدولية مع نمو اقتصاد البلاد.

وقال نيفيس، إن الشركة، التي تسير رحلات إلى أماكن مثل نيودلهي ومومباي، حددت ست مدن هندية أخرى لا تتوفر فيها خدماتها لكنها تريد البدء في تسيير رحلات إليها.

واستحوذ صندوق الثروة السيادي في أبوظبي على شركة الطيران بالكامل في أكتوبر الماضي، وعين نيفيس الذي قاد من قبل تحولاً في شركة تاب البرتغالية.

وقال: «التوجيهات لنا واضحة جداً. لا نسير رحلات إلى أماكن لا نكسب منها أموالاً».

ويأتي الدفع بشكل أكبر نحو الهند أيضاً في الوقت الذي تعتزم فيه شركة طيران الهند المملوكة لمجموعة تاتا التوسع بقوة عن طريق تسيير رحلات جوية بدون توقف إلى أوروبا والولايات المتحدة. وتعمل شركة إنديجو للطيران منخفض التكلفة على تنمية شبكتها الدولية من خلال صفقة مع الخطوط الجوية التركية.

وذكر نيفيس أن المنافسة لا تقلقه وأن هناك مساحة للجميع في سوق الطيران الأسرع نمواً في العالم.

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