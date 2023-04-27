طيران الإمارات تفتتح مرفقاً جديداً لإجراءات السفر في «دبي المالي العالمي»

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت طيران الإمارات مرفقاً جديداً لإجراءات السفر في قلب الحي المالي بدبي، ما يتيح للعملاء حجز الرحلات وإنهاء إجراءات سفرهم وتسليم الأمتعة والتسوق لشراء أساسيات السفر وتوفير الوقت في المطار.

ويقع المرفق ضمن منطقة "آي سي دي بروكفيلد بليس ICD Brookfield Place" بمركز دبي المالي العالمي DIFC.

ويتمتع مرفق إجراءات السفر والمبيعات، الذي يأتي في إطار استثمارات طيران الإمارات المستمرة لتعزيز تجربة العملاء، بموقع متميز، حيث يتيح للمسافرين تسليم أمتعتهم في وقت مبكر يصل إلى 24 ساعة وحتى 4 ساعات قبل الرحلة، والوصول إلى المطار براحة تامة. ويستطيع العملاء إنهاء إجراءات سفرهم يومياً من الثامنة صباحاً حتى العاشرة مساءً، عبر سلسة عبر أكشاك الخدمة الذاتية، أو على الكاونترات لدى وكلاء طيران الإمارات، أو بأول إجراءات آلية في العالم بمساعدة الروبوت "سارة Sara".

ويقوم نظام إجراءات السفر الآلي (سارة)، بمطابقة الوجوه بجوازات السفر الممسوحة ضوئياً، وتسجيل المسافرين، وإرشادهم إلى منطقة تسليم الأمتعة، مع خدمة مدفوعة الأجر لصف السيارات لركاب طيران الإمارات.

ويحصل العملاء أيضاً على مشورة وعروض من الخبراء حول الوجهات الشائعة، كما يقدم مستشارو السفر المساعدة لشراء تذاكر الرحلات المستقبلية وإدارة الحجوزات القائمة وشراء الترقيات، بالإضافة إلى اختيار المقاعد المفضلة وترتيبات الأمتعة الإضافية إذا لزم الأمر.

استرخاء

ويستمتع ركاب طيران الإمارات الذين يحملون بطاقات صعود صالحة ويرغبون في اكتشاف المنطقة أو قضاء بعض الوقت في الاسترخاء قبل رحلتهم، بالوصول مجاناً إلى مرافق راقية مختارة في "آي سي دي بروكفيلد بليس"، وخصومات حصرية وعروض خاصة عبر مجموعة من المطاعم والصالات الرياضية والمتاجر الفاخرة، كما يمكنهم الاستمتاع في محيط مركز دبي المالي العالمي بمجموعة متنوعة من الخدمات والتسوق والمأكولات العالمية والمعارض الفنية، بما في ذلك المتنزه الواسع في شارع بوابة المركز. وعندما يحين وقت السفر، يمكنهم الوصول مباشرة إلى المطار بسيارة أجرة، أو بخدمة طيران الإمارات المجانية "سيارة مع سائق"، أو السير 10 دقائق للوصول إلى محطة مترو المركز المالي والانتقال بسلاسة إلى محطة مترو المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "إنجاز إجراءات السفر في المدينة هو أحدث إضافة إلى تجربة السفر مع طيران الإمارات، ما يؤكد التزامنا بتزويد العملاء بمجموعة خيارات مريحة. ويتيح مرفقنا الجديد، الكائن في منطقة مركز دبي المالي العالمي، لعملائنا إنجاز إجراءات السفر وتسليم الأمتعة براحة وسهولة، وتجنب أوقات الذروة في المطار والانتظار".

وأضاف بقوله: "يسعدنا التعاون مع آي سي دي بروكفيلد في هذا المشروع، ونتطلع إلى تزويد عملائنا بمزيد من الحلول التي تركز على التكنولوجيا في المستقبل".

ترحيب

من جانبه، رحّب رئيس "آي سي دي بروكفيلد بليس" التنفيذي روب ديفيروكس بافتتاح مرفق طيران الإمارات لإجراءات السفر والمبيعات. وقال: "يسهم المرفق في تعزيز مكانة مقرنا كوجهة جذابة للعاملين والزوار والمقيمين، كما يوفر إنهاء الإجراءات بسلاسة في منطقة الأعمال المركزية بالمدينة، ما يتيح لركاب طيران الإمارات مزيداً من الوقت لممارسة أعمالهم اليومية وقضاء وقت مثمر في العمل والاستمتاع بأسلوب الحياة الرائع الذي توفره دبي".

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