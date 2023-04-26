دبي تستضيف قمة "اكتشف أوروبا"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد دبي لاستضافة أكثر من 100 ممثل عن قطاعات السياحة في النمسا وألمانيا وأيرلندا وسويسرا في إطار قمة اكتشف أوروبا التي تنطلق فعالياتها من 29 وحتى 30 أبريل الجاري في فندق 25 آورز دبي ون سنترال، وتهدف الفعالية إلى توطيد العلاقات بين الجهات المشاركة واستكشاف آفاق جديدة ضمن سوق السفر في الشرق الأوسط.

وتنطلق الفعالية في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق فعاليات سوق السفر العربي، أكبر معرض متخصص بقطاع السفر في المنطقة.

وتقام الفعالية بالتعاون مع مفوضية السفر الأوروبية، ومن المتوقع أن تستقطب ما لا يقل عن 110 جهات متخصصة بقطاعات السياحة والضيافة الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

وتتضمن الفعالية مجموعة من العروض التقديمية من المجالس الوطنية السياحية للدول الأوروبية الأربع فضلاً عن المقابلات الشخصية وفعاليات التواصل، كما تغطي توجهات القطاع وتجمع بين المشترين والجهات العارضة من خلال 4,500 اجتماع.

وأكد ميجيل جاليجو، رئيس قسم التسويق في مفوضية السفر الأوروبية، أن قمة اكتشف أوروبا في دبي تسعى إلى تعزيز العلاقات طويلة الأمد والترويج لثقافة أوروبا الغنية وتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة أمام المسافرين المميزين من هذه الدول، لافتاً إلى أن التعاون يمنح الفرصة من أجل توفير تجارب سفر مبتكرة تعكس أفضل العروض التي تقدمها أوروبا وتمهد الطريق نحو مستقبل أكثر نمواً ونجاحاً لقطاع السفر.

واعتبر مايكل تاوشمان، مدير منطقة الشرق الأوسط والهند لدى المكتب الوطني النمساوي للسياحة، الفعالية بأنها فرصة للتواصل مجدداً مع سوق دول مجلس التعاون الخليجي ومواكبة أحدث توجهات قطاع السفر، معرباً عن فخره بتصنيف أحد أبرز وجهات المسافرين من الشرق الأوسط إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث الأخرى والتطلع إلى التعاون وتسهيل التواصل المثمر بين أبرز الجهات في قطاع السياحة والشركات المحلية العاملة في القطاع.

ومن جانبها قالت يامينا صوفو، مديرة المكتب الوطني الألماني للسياحة القائم في دبي، المكتب الإقليمي للمجلس الوطني الألماني للسياحة، انها تدرك أهمية السوق الخليجية لاسيما مع مستويات المسافرين المرتفعة التي شهدها عام 2022 مقارنة بالأعوام السابقة، مضيفة أنها فرصة لاكتشاف مجموعة من الوجهات المميزة مع مجموعة من العروض الثقافية الفريدة إلى جانب ما تتحلّى به ألمانيا من طبيعةٍ خلابة، فضلاً عن تسليط الضوء على خيارات السفر الصديقة للبيئة مع التركيز على الاستدامة.

ولفتت آشلينج مكديرموت، مديرة هيئة السياحة الأيرلندية في الشرق الأوسط وآسيا، إلى أن المشاركة في قمة اكتشف أوروبا تأتي على ضوء النتائج الإيجابية التي حققتها أبرز مجالس السياحة الأوروبية في الدورات السابقة، مع التطلع للمشاركة مجدداً واستعراض التميز الذي تتمتع به أيرلندا كوجهة استثنائية لعملاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وبدوره أكد ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن قمة اكتشف أوروبا منصة مهمة لاستعراض المقومات السياحية في سويسرا، حيث اقتربت مستويات زوار سويسرا من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 من مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية في عام 2019، وهي تواصل ارتفاعها خلال العام الجاري. ويأتي ذلك بفضل المساحات الطبيعية المميزة في سويسرا وبحيراتها الرائعة وجبالها المكسوة بالثلوج فضلاً عن المدن النابضة بالحياة وعروض السفر بالقطارات المستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز