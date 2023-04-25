التكنولوجيا تتصدر اهتمامات سوق السفر العربي

المصدر: دبي- البيان

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يستعد ممثلو أكثر من 80 شركة رائدة في مجال تكنولوجيا السفر في العالم، للمشاركة في معرض سوق السفر العربي 2023، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 1 إلى 4 مايو المقبل.

وسيتم تخصيص أكثر من 2000 متر مربع من مساحة المعرض لتكنولوجيا الصناعة، خلال النسخة الثلاثين من سوق السفر العربي، مما يمثل زيادة بنسبة 54.7% في مشاركة القطاع مقارنة بنسخة العام الماضي من الحدث، كما سيتم أيضاً استكمال المساحة المخصصة لفعالية ترافيل تك في سوق السفر العربي 2023 في مركز استدامة جديد تماماً، والذي سيسلط الضوء على أحدث اتجاهات وابتكارات السفر المسؤولة بيئياً.

ويستضيف مسرح ترافيل تك لسوق السفر العربي 2023، برعاية شركة سيبر (Sabre) مجموعة مختارة من جلسات النقاش، التي ستستكشف كيف تتيح الابتكارات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والجيل الثالث من الويب عمليات سلسة وتطوير مهني ومدفوعات، وإمكانية الوصول والسفر المستدام، وتحسين تجارب العملاء.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: «يتماشى تشجيع الابتكار مع شعار المعرض لهذا العام «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية»، لذا من الضروري لصناعتنا أن تدعم وتستثمر في أكثر التقنيات الواعدة اليوم، من أجل بناء قطاع سفر أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة».

ويستضيف قطاع التكنولوجيا في سوق السفر العربي 2023 مجموعة متنوعة من العارضين الرائدين في الصناعة، مثل آي تريب و ترايفيزي ومركز دبي للسلع المتعددة و TBO.com و WebBeds FZ LLC و Expedia Inc، على سبيل المثال لا الحصر.

كما سيستضيف مسرح ترافيل تك في سوق السفر العربي 2023 أكثر من 20 جلسة وفعالية، تركز على الابتكار، خلال فترة الحدث. سيسلط معرض سوق السفر العربي الضوء على مستقبل السفر المستدام، بما يتماشى مع شعار المعرض «العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية»، بعد أن بدأ رسمياً رحلته إلى صافي انبعاثات صفرية، حيث سيستكشف برنامج المؤتمر كيف من المحتمل أن تتطور اتجاهات السفر المستدامة المبتكرة، مما يسمح للمندوبين بتحديد استراتيجيات النمو في القطاعات الرأسية الرئيسية، مع توفير منصة للخبراء الإقليميين لاستكشاف مستقبل مستدام قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للمناخ (كوب 28).

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