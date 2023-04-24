«حياكم في أبوظبي» تكشف عن حملتها الصيفية بسوق السفر العربي 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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تكشف «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية السياحية لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن أفلام حملتها الصيفية الجديدة وأجندة فعاليات أبوظبي مع عرض مقوماتها الترفيهية والثقافية والطبيعية الاستثنائية والعديد من المنتجات التي تدعو جميع فئات المجتمع والزوار للاستمتاع بها، وذلك خلال مشاركتها في الدورة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي الذي يقام في الفترة من 1 إلى 4 مايو بمركز دبي التجاري العالمي.

وتسلط «حياكم في أبوظبي» بالتعاون مع شركائها الرئيسيين الضوء على التجارب المتنوعة في الإمارة، التي تلبي تطلعات زوارها الباحثين عن الإلهام والمغامرة والتأمل والاستجمام، بما يسهم في ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة على مدار العام.

ويتميز جناح «حياكم في أبوظبي»، الأكبر بنسبة 30% مقارنة بالدورة الماضية من المعرض، بتصميم مبتكر مستوحى من المعالم الطبيعية الخلابة في الإمارة مثل كثبان الوثبة الأحفورية وواحة العين وشواطئ جزيرة السعديات، حيث يستمتع ضيوف الجناح من كبار الشخصيات والوفود والإعلاميين بباقة من التجارب التفاعلية الغامرة.

ويحتضن الجناح عدداً من أبرز الشركاء الذين يستعرضون أحدث المستجدات حول الفعاليات ومعالم الجذب في العاصمة، بما في ذلك مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في أبوظبي، وسي وورلد أبوظبي، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، والاتحاد أرينا، إلى جانب فنادقها ومنتجعاتها العالمية الفاخرة. علاوة على ذلك، توقع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي العديد من مذكرات التفاهم، وتعلن عن مشاريع وشراكات استراتيجية جديدة.

يذكر أن معرض سوق السفر العربي ينعقد هذا العام تحت شعار «العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية».

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