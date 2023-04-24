طيران الإمارات توسع شبكتها العالمية بخدمة مونتريال في يوليو

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت طيران الإمارات إطلاق خدمة يومية جديدة من دبي إلى مونتريال اعتباراً من 5 يوليو المقبل، لتصبح مونتريال البوابة الثانية للناقلة في كندا، ما يعزز خدمات الركاب والشحن إلى تورنتو، التي تعمل إليها منذ 2007.

وسيستمتع المسافرون بين دبي ومونتريال بخدمات طيران الإمارات، والاتصال بأمان وسلاسة وكفاءة بشبكة الناقلة العالمية، التي تغطي أكثر من 130 وجهة في أكثر من 70 دولة وإقليماً، وستعمل الرحلات اليومية بين دبي ومونتريال «ئي كيه 243/ 244» بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة الأعمال و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

واعتباراً من 5 يوليو ستقلع رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 243» من مطار دبي الساعة 2:30 صباحاً، لتصل مونتريال 8 صباحاً، أما رحلة العودة «ئي كيه 244» فستغادر مونتريال 10:20 صباحاً، وتصل إلى دبي الساعة 6:30 صباح اليوم التالي. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي ومونتريال).

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يسعدنا إضافة مونتريال إلى شبكتنا العالمية المتنامية، التي تغطي أكثر من 130 وجهة وتعزيز خدماتنا في الأمريكتين والوصول إلى 18 نقطة، نخدمها مباشرة انطلاقاً من مركزنا في دبي، وتقدم بالشكر إلى السلطات المختصة في الإمارات وكندا، التي جعلت إطلاق الوجهة الجديدة ممكناً، وأضاف: تقدم طيران الإمارات خدمات الركاب والشحن إلى تورنتو منذ أكثر من 15 عاماً، وعندما نطلق خدمتنا إلى مونتريال في يوليو سيصبح أمام العملاء خيارات أكثر عند التخطيط لسفرهم سواء للعمل أو السياحة أو التعليم أو زيارة العائلة والأصدقاء، كما نتطلع إلى تسهيل تدفق التجارة، ما سيجلب فوائد للشركات والمصدرين الكنديين، إضافة إلى تعزيز السياحة وإيجاد مزيد من فرص العمل في جميع القطاعات، بما في ذلك تلك التي تخدم صناعة الطيران مباشرة.

الشراكة مع إير كندا

ويمكن لعملاء طيران الإمارات وإير كندا الوصول إلى شبكة واسعة من الوجهات، بفضل شراكة الرمز بين الناقلتين. وبالإضافة إلى أكثر من 130 وجهة تخدمها طيران الإمارات يمكن لعملائها حالياً الوصول إلى 19 وجهة في كندا عبر تورنتو، في حين يمكن لعملاء إير كندا السفر مع طيران الإمارات إلى دبي، ومنها إلى 17 مدينة في أفريقيا وشبه القارة الهندية والشرقين الأوسط والأقصى، كما يمكن لمسافري طيران الإمارات، كما يمكن الاختيار مما يزيد على 140 وجهة تخدمها إير كندا، بما في ذلك 27 نقطة في كندا، و94 مساراً بين كندا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

وبموجب ترتيبات الإنترلاين سيصبح بإمكان عملاء طيران الإمارات السفر عبر مونتريال من وإلى 68 نقطة في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، والاستمتاع بمزايا الرحلة بتذكرة واحدة واتصالات سلسة، وتشمل النقاط المحلية الأكثر شعبية في كندا عبر مونتريال كلاً من فانكوفر وكالغاري وأوتاوا وهاليفاكس.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب الأميال على جميع رحلات إير كندا المؤهلة، كما يمكنهم استبدال أميالهم مقابل تذاكر المكافأة عبر شبكة إير كندا.

وتخدم طيران الإمارات تورنتو منذ 2007. واعتباراً من 20 أبريل الجاري أصبحت خدمة تورنتو يومية، حيث توفر الناقلة حالياً أكثر من 6800 مقعد في الأسبوع على الخط، ومع إضافة مونتريال ستوفر طيران الإمارات خياراً إلى وجهتين في كندا، بسعة إجمالية 11800 مقعد، كما ستتوسع شبكة طيران الإمارات في الأمريكتين إلى 18 محطة، منها اثنتان في كندا، و12 مدينة في الولايات المتحدة، و4 وجهات في المكسيك والبرازيل والأرجنتين.

وتندرج كندا ضمن أكبر 20 سوقاً للسياحة الوافدة إلى دبي، التي زارها أكثر من 158 ألف كندي في عام 2022، أي ما يفوق ضعفي عددهم في 2021، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

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