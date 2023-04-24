مطارات دبي تستقبل 200 ألف مسافر في 24 ساعة

المصدر: البيان

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أكد الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أن أعداد المسافرين عبر مطارات دبي في تزايد مستمر خلال العام الجاري. مشيراً إلى أن مطارات دبي استقبلت 200 ألف مسافر في 24 ساعة.

ومن المتوقع أن تتعامل مطارات دبي مع مليون مسافر خلال الأيام الستة المقبلة بحسب البيانات الصادرة من هيئة دبي للطيران المدني.

وقال معاليه إن جميع فرق العمل جاهزة لاستقبال الزوار، وهناك فرق عمل من مختلف الجهات في دبي تشرف على راحة وسلامة المسافرين، مشيراً إلى أن إقامة دبي خصصت موظفين على منصات الخدمة وموظفين لاستقبال وتوديع المسافرين بهدف ترك بصمة في نفوس المسافرين عن الوقت الجميل الذي قضوه والذي سوف ينعمون به في دولة الإمارات.

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