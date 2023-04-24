16700 رحلة بين دبي و22 مطاراً هندياً خلال الصيف

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

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كثفت شركات الطيران جهودها للاستفادة من الطلب المتنامي على السفر بين دبي والوجهات الهندية، حيث تتنافس 8 شركات على خطوط النقل الجوي بين دبي و22 مطاراً هندياً، وبلغ إجمالي عدد المسافرين بين الوجهات الهندية ودبي نحو 6.8 ملايين مسافر في 2022.

ووفقاً لأحدث بيانات نشرتها مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، سيرتفع عدد رحلات الطيران بين دبي و22 مطار في الهند خلال فترة الصيف، إلى نحو 16717 رحلة مباشرة، بمعدل يومي يصل إلى 72 رحلة مغادرة، وقد يرتفع المعدل إلى 82 رحلة، تستحوذ شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي على حصة 37 % من إجمالي عدد الرحلات، بنحو 6101 رحلة.

وكشفت البيانات أن طيران الإمارات تصدرت شركات الطيران العاملة بين دبي والهند، من حيث إجمالي عدد الرحلات، بنحو 5177 رحلة، بمعدل 48 رحلة يومياً في الاتجاهين، وبحصة 31 % من جمالي عدد الرحلات، حيث تسير الناقلة رحلاتها إلى 9 مطارات في الهند.

وأظهرت البيانات أن شركة فلاي دبي ستشغل خلال فصل الصيف نحو 919 رحلة بين دبي و9 مطارات في الهند، بحصة 6 % من إجمالي حجم السوق، وبمعدل 8 رحلات يومياً في الاتجاهين.

وتعتبر دبي أكثر المدن خدمة من الهند برحلات الطيران، في حين تأتي أبوظبي في المركز الثاني بنحو 8622 رحلة، وسنغافورة في المركز الثالث بنحو 7519 رحلة.

وبحسب البيانات، حلت شركة «اندياجو» في المركز الثاني بنحو 19 % من إجمالي عدد الرحلات خلال فصل الصيف، حيث ستشغل الناقلة 3255 رحلة بين دبي و13 مطاراً في الهند، في حين ستشغل شركة «إير إنديا إكسبرس»، التي جاءت في المركز الثالث، نحو 2477 رحلة بين دبي و11 مطاراً في الهند، بحصة تصل إلى 15 % من إجمالي عدد الرحلات الصيفية، بينما ستشغل شركة «سبايس جيت» 2325 رحلة، وبحصة 14 % بين دبي و9 مطارات في الهند، وجاءت شركة «إير إنديا» في المركز الخامس بنحو 2120 رحلة.

يذكر أنه على صعيد أبرز الأسواق المتصدرة لقائمة زوار دبي خلال العام الجاري، جاءت الهند في المقدمة، بنحو 401 ألف زائر، بزيادة 130 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتسعى «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، لرفع سعتيهما المقعدية الإجمالية الحالية على رحلاتهما الأسبوعية المتجهة إلى الهند بـ 76 %، وذلك بعد أن بلغت كل منهما حالياً الحد الأقصى المسموح به لهذه السعة، بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الشأن، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا».

وأضاف التقرير أن «طيران الإمارات» تخطط حالياً لزيادة عدد رحلاتها الأسبوعية إلى الهند، التي يبلغ عددها الإجمالي حالياً نحو 170 رحلة أسبوعياً، وذلك بإضافة مدن هندية جديدة، مثل «أمريستار»، و«لكناو»، و«جوا موبا»، إلى شبكة وجهاتها. ومن ثم، تخطط لإضافة مطارات هندية جديدة، مثل «نافي مومباي» و«نويدا الكبرى».

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