تعاون بين أكاسا للطيران الهندية و«ويب انجيج» بدبي

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أعلنت منصة «ويب انجيج» المتخصصة في أتمتة التسويق ومقرها دبي، عن تعاونها مع طيران أكاسا، شركة الطيران الأحدث والأكثر موثوقية في الهند، لمساعدتها على تحسين استراتيجية التفاعل مع العملاء بالاستفادة من منصة أتمتة التسويق التي توفرها «ويب انجيج»، انسجاماً مع استراتيجية طيران أكاسا للتركيز على التكنولوجيا والعملاء بشكل رئيسي. وتتيح «ويب انجيج» لشركة الطيران الهندية تعزيز التفاعل مع عملائها من خلال مشاركة رسائل الاتصال.

وقال بيلسون كوتينيو، الشريك المؤسس ورئيس قسم التسويق وتجربة العملاء لدى طيران أكاسا: «يمكننا استخدام مزايا التحليلات في الوقت الفعلي التي توفرها منصة «ويب انجيج» للتواصل مع العملاء على القناة التي يفضلونها».

وقال أفليش سينج، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ويب انجيج» «تمتلك طيران أكاسا نهجاً فريداً يعكس قيم العلامة والتزامها الراسخ بالتركيز على العملاء». (دبي-البيان)

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