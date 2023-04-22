انتعاش القطاع السياحي في لبنان

المصدر: د ب ا

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أعلن الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية في لبنان جان بيروتي أن "لبنان قادم على موسم صيف واعد"، وقال: "نسبة الحجوزات بلغت 70% "، متوقّعاً أن يُدخل عيد الفطر 500 مليون دولار.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، عن بيروتي قوله إن "القطاع السياحي يُناضل وحيداً وما زال يضخ الأموال إلى البلد"، مشيرا إلى أن "المطاعم تستعيد عافيتها، على عكس الفنادق".

وبدوره، لفت نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان خالد نزهة إلى أن 250 مؤسسة سياحية أُعيد فتحها من أصل 500 مؤسسة بعد أزمة "كورونا"، داعيا إلى العمل على السياحة المستدامة كالأعراس والاستشفاء والتعليم والتجميل وليس العمل على القطعة.

ولفت نزهة إلى خطورة هجرة المهنيين في هذا القطاع، مؤكدا "حاجة القطاع السياحي للاستقرار الأمني كي يدخل المليارات بالعملات الصعبة إلى البلد".

وكان مجلس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان أعلن عن جهوزية قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي لاستقبال صيف 2023، مشيرا إلى افتتاح وإعادة افتتاح أكثر من 250 مرفقاً سياحياً من فنادق وبيوت ضيافة ومنتجعات سياحية ومطاعم وقطاع سهر.

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