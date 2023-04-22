طيران الإمارات تمدد تعليق رحلاتها إلى الخرطوم

المصدر: البيان

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قالت طيرن الإمارات إنه نظرًا لتدهور الوضع بسبب الاضطرابات في الخرطوم، تم إلغاء جميع رحلات طيران الإمارات من وإلى الخرطوم من 15 أبريل حتى 31 مايو.

وأضافت: لن يتمكن العملاء المسافرون على رحلات المتابعة مع طيران الإمارات وفلاي دبي إلى السودان من السفر من نقطة المغادرة حتى إشعار آخر نعتذر عن أي إزعاج سببه هذا الإجراء لعملائنا ويجب على العملاء المتأثرين بهذا القرار الذين حجزوا مع وكلاء السفر الاتصال بهم للحصول على ترتيبات سفر بديلة. يمكن للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع طيران الإمارات الاتصال بمكتبهم المحلي لمعرفة خيارات إعادة الحجز.

وأوضحت الناقلة: نراقب الوضع وتطوراته عن كثب في الخرطوم فيما يتعلق بتشغيل طيران الإمارات وسيتم الإعلان عن المستجدات في الوقت المناسب

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