تقرير سيمبلي فلاينغ:: 5 عوامل تعزز تفرد طيران الإمارات عالمياً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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نجحت طيران الإمارات في تعزيز موقعها الرائد عالمياً من خلال خدمات متميزة للمسافرين على الأرض وفي الأجواء، بحسب تقرير صادر عن شركة سيمبلي فلاينغ SimpliFlying المتخصصة في استشارات التسويق لقطاع النقل الجوي. وأكد التقرير أن هناك 5 عوامل رئيسية ساهمت في تفرد طيران الإمارات عالمياً.

موقع دبي

وتحدث التقرير عن العوامل الرئيسية التي ساهمت في تفرد طيران الإمارات عالمياً، الأول: أن طيران الإمارات تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي ومطارها العالمي الذي بات الأكبر عالمياً في المسافرين الدوليين، والذي حول دبي إلى مركز عالمي للطيران، كما تعد دبي واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في العالم، وتسهل الناقلة على العملاء الاستمتاع بهذه المناطق من خلال التسهيلات الكبيرة التي توفرها الناقلة، حيث تمنح عملاءها تأشيرات ترانزيت لمن يرغبون في تمديد توقفهم. وتخطط للرحلة بأكملها من حجز للفنادق والتنقلات.

الترفيه العامل الثاني: يتمثل في الترفيه على متن الطائرة، فقد فازت طيران الإمارات بجوائز «أفضل ترفيه جوي» من سكاي تراكس سنوياً لأكثر من عقد. وتعتبر من أولى الناقلات التي قدمت أنظمة ترفيه فردية منذ التسعينات، في الوقت التي كانت فيه شركات الطيران العالمية تشكك في جدوى هذه الخطوة التي كانت تعتبرها تكلفة إضافية دون جدوى اقتصادية. ويتضمن نظام طيران الإمارات للترفيه ice، أكثر من 5000 قناة، ما يوفر نطاقاً لا يضاهى من المحتوى المتنوع بـ40 لغة لتلبية متطلبات قاعدة عملائها العالمية.

ويشمل ذلك أكثر من 4000 ساعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية، ونحو 3500 ساعة من الموسيقى والبودكاست. وحسبما تشير طيران الإمارات، فإن مسافرها سيكون بحاجة إلى السفر بين دبي وسيدني 500 مرة للاستمتاع بكل ما هو متاح على نظامها للترفيه.

الدرجة الأولى

العامل الثالث: يتمثل بالدرجة الأولى على الأسطول، حيث تعتبر طيران الإمارات واحدة من شركتي طيران في العالم تمنح عملاء الدرجة الأولى تجربة استحمام شبيهة بالمنتجعات الصحية على ارتفاع 30 ألف قدم.

وفي الوقت الذي سارع فيه العديد من شركات الطيران إلى تحويل طائراتها من طراز إيرباص A380 للتقاعد، عملت طيران الإمارات مؤخراً على إعادة هذه الطائرة للعمل على العديد من الخطوط حول العالم. وتتميز هذه الطائرة بوجود مرافق الاستحمام «شاور سبا» في الدرجة الأولى مع تصاميم ولمسات راقية، ما يجعل العديد من العملاء يفضلونها على غيرها.

الأطفال

العامل الرابع: هو ما تقدمه طيران الإمارات من عناية خاصة بالأطفال، حيث تشتهر طيران الإمارات بأنها الأكثر تقدماً في هذا المجال. وتوفر الناقلة لركابها الصغار على الأرض قبل صعودهم إلى الطائرة، عربات أطفال للتنقل عبر أرجاء المطار مجاناً، وطاولات لتغيير ملابس الرضع في المبنى 3 بمطار دبي الدولي المخصص بأكمله لرحلات طيران الإمارات، إضافة إلى مناطق مخصصة للعب الأطفال داخل صالات انتظار ركاب طيران الإمارات، وتعطي الناقلة أولوية الصعود إلى الطائرة للعائلات التي تسافر بصحبة أطفال.

وفي الأجواء، توفر طيران الإمارات العديد من خيارات الترفيه المحببة إلى قلوب الأطفال، بما فيها القنوات المخصصة للأطفال في نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الجوي. كما يحصل الأطفال أثناء الرحلة على وجبات معدة لهم خصيصاً.

وسائل راحة

العامل الخامس في تميز طيران الإمارات يكمن في حرص الناقلة على توفير وسائل الراحة لكل فئات المسافرين، فعادة ما يتم تقديم وسائل الراحة لرجال الأعمال، والدرجة الأولى، وأحياناً للدرجة الاقتصادية الممتازة، لكن طيران الإمارات تأخذ هذا الأمر إلى أبعد من ذلك لتوفر هذه الخدمات حتى على الدرجة الاقتصادية. وتقدم الناقلة أشياء قد يحتاجها المسافر مثل جوارب وظلال عيون وفرشاة أسنان ومعجون أسنان وغيرها.

إضافة إلى ذلك ومنذ عام 2016، أعلنت طيران الإمارات أيضاً عن أول مجموعة أدوات ترفيه تفاعلية في العالم. كانت تقنية الواقع المعزز (AR) من خلال شراكة مع تطبيق Blippar.

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